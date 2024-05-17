NYT узнала о просьбе Украины к НАТО обучить 150 тыс. солдат
Украина запросила помощь США и НАТО в обучении 150 тыс. новобранцев в зоне боевых действий для более быстрого развертывания этих сил, пишет The New York Times (NYT).
По данным издания, пока Вашингтон отказал Киеву и призвал союзников по НАТО не отправлять на Украину свой контингент. Вместе с тем председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун назвал неизбежным появление инструкторов альянса на Украине. «В конце концов, со временем мы доберемся туда», — сказал он.
Браун отметил, что сейчас такой шаг подвергнет риску инструкторов НАТО и заставит выбирать, использовать ли средства ПВО для их защиты или критически важной инфраструктуры Украины. NYT со ссылкой на договор Североатлантического альянса подчеркивает, что в случае подобного сценария США будут обязаны оказать помощь в их защите, что потенциально втянет их в военные действия.
необходимы два условия — прорыв фронта и соответствующее обращение Киева. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил об отсутствии подобных планов. Президент Украины Владимир Зеленский не увидел необходимости в размещении зарубежных войск.
В Кремле предупредили об «огромной опасности» в случае вмешательства НАТО в ситуацию на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл неизбежным конфликт с альянсом при отправке иностранного контингента Киеву.
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