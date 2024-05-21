В ЕС пообещали не просить Украину продлить транзит российского газа
Европейский союз не планирует просить Украину о продлении договора на транзит газа из России в ЕС, заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
Договор на транзит истекает в конце 2024 года.
«Мы ясно дали понять, что не будем подталкивать Украину к продлению этого соглашения», — сказал Макфи (цитата по ТАСС).
Нынешний контракт стал результатом переговоров между Россией, ЕС и Украиной, прошедших в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет.
В 2023 году глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией о продлении транзитного контракта.
Экс-глава Минэнерго Николай Шульгинов допускал, что с участием посредников решение по транзиту через Украину может быть найдено.
В ЕС в феврале заявляли, что заполняют газовые хранилища и работают над диверсификацией поставок, возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно.
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