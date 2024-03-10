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Война санкций ,  
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В Киеве заявили, что в ЕС не бронировали мощности для транзита газа

Галущенко: в ЕС пока не бронировали мощности для транзита газа из России
Сюжет
Война санкций
Киев не будет продлевать контракт на транзит российского газа, заявил министр энергетики Герман Галущенко. Срок договора истекает в конце этого года
«Газпром» GAZP ₽160,98 Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Европейские компании пока не бронировали украинские трубопроводные мощности для транзита газа из России, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью австрийской газете Kurier.

Он сообщил, что Киев не будет продлевать контракт на транзит российского газа. По его словам, украинская сторона обсуждала это с европейским комиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон.

Отвечая на вопрос о возможности для европейских компаний зарезервировать украинские мощности для поставок газа из России в Европу, министр сказал: «Это сложный вопрос. Конкретных запросов от компаний у нас пока не было, и, понятное дело, мы сами о них не спрашиваем».

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Контракт «Газпрома» и «Нафтогаза» о транзите газа в страны Западной и Центральной Европы через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Он предусматривал прокачку 225 млрд куб. м топлива, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.

После подрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа эта транзитная ветка оставалась единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу. Поставки по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» предназначены для Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В октябре прошлого года в «Нафтогазе» отказались продлевать контракт с Россией после 2024 года. На этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о готовности Украины продолжить транзит российского газа в случае соответствующего запроса со стороны европейских стран. «Если европейские страны выступят либо консорциумом, либо кто-то из европейских партнеров выступит транзитером уже своего газа, то мы готовы предоставлять такую услугу, как и делали до настоящего времени», — пояснил он, исключив при этом прямые переговоры с Москвой.

Еврокомиссар Симсон, в свою очередь, сказала, что Брюссель собирается отказаться от транзита российского газа по территории Украины с 2025 года. Она уточнила, что доля России в поставках топлива в ЕС в 2023 году сократилась с 22 до 15%: в прошлом году через Украину в Евросоюз было поставлено 14 млрд куб. м газа, еще 18 млрд куб. м — в виде СПГ.

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В январе глава Минэнерго России Николай Шульгинов не исключал продления транзита российского газа через Украину. «Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении [транзита], поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит [через Украину]», — говорил он.

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Елена Чернышова
транзит газа ЕС Украина
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