Газовый транзит: какие сценарии возможны для договора России и Украины

В конце 2024 года завершается договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Официально о переговорах по его продлению неизвестно. РБК вместе с аналитиками оценил его текущий статус и возможные сценарии

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

О каком контракте идет речь

Текущий контракт стал результатом переговоров между Россией, ЕС и Украиной, прошедших в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет.

По условиям «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м — в 2020 году, по 40 млрд куб. м — в 2021–2024 годах. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ), созданной в рамках перехода на европейские правила. Размер тарифа не оглашался, но украинский президент Владимир Зеленский оценивал суммарный доход как минимум в $7 млрд, то есть около $31 за 1 тыс. куб. м.

В первый год действия контракта «Газпром» использовал лишь 86% гарантированных мощностей, прокачав в Европу 55,8 млрд куб. м. По сравнению с 2019 годом транзит сократился на 38%, не последнюю роль в этом сыграла пандемия COVID-19. В 2021 году «Газпром» уже в середине декабря объявил, что выполнил все свои обязательства по прокачке 40 млрд куб. м. По данным ОГТСУ, общий транзит российского газа в Европу составил 41,6 млрд куб. м.

В 2022 году, после начала специальной военной операции, Россия в ответ на санкции ввела новую систему оплаты за газ в рублях, ряд потребителей обратились к альтернативным источникам, а Украина перекрыла одну из точек входа в свою ГТС (ГИС «Сохрановка»). Из-за этого суточные объемы поставок российского газа сильно колебались.

По оценкам директора по исследованиям Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексея Белогорьева, в 2022 году в украинскую ГТС из России поступило около 19 млрд куб. м газа, в 2023 году — около 14 млрд куб. м.

Какая текущая официальная позиция у сторон

Украина. Еще в 2023 году глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией о продлении транзитного контракта. Но в январе 2024-го премьер Словакии Роберт Фицо после переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем допустил продолжение транзита в 2025 году (позднее Киев вновь заявил, что продления контракта не будет). При этом в украинском правительстве допустили, что Украина может обсудить со страной — членом ЕС вопрос «об использовании своей газотранспортной сети». Таким образом, Киев не готов продлевать действующее соглашение, но не исключает главного — самой возможности поставок российского газа по своей ГТС после 2024 года.

Россия. Об официальных переговорах не говорят и с российской стороны, хотя такой вариант возможен. Глава Минэнерго Николай Шульгинов, в частности, допускал, что с участием посредников решение по транзиту через Украину может быть найдено. «Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, заинтересованы в продлении [транзита], поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит [через Украину]», — отмечал министр.

Евросоюз. На прошлой неделе, 15 февраля, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что уведомила Украину об отсутствии интереса у ЕС продлевать транзитный договор. Она пообещала найти решения для государств, которые получают российский газ по украинскому маршруту. «Мы сможем использовать систему газохранилищ на Украине для хранения газа и для реверсных поставок», — сказала она. Насколько эта позиция согласована с другими странами ЕС — потребителями российского газа, Симсон не уточняла. В Еврокомиссии РБК заявили, что «добавить к словам Кадри Симсон нечего».

Как поясняет Алексей Белогорьев, из украинской ГТС газ «Газпрома» напрямую поступает в Словакию (86,8%, по данным за 2023 год) и Молдавию (13,2%), в основном в Приднестровье. «Из Словакии он дальше идет в Австрию, на один из крупнейших европейских газовых хабов Баумгартен, откуда частично направляется в соседние Венгрию и Италию. Но основной объем потребляется в Австрии и Словакии», — напоминает эксперт.

С некоторыми из этих потребителей контракты «Газпрома» на поставку длятся до 2040 года, в частности с Австрией. Впрочем, в старейшем покупателе российского газа на текущей неделе также выступили с заявлением. Австрийский министр по вопросам климатических мер Леонор Гевесслер объявила о намерении страны рассмотреть возможность выхода из газовых контрактов между OMV и «Газпромом». В австрийском концерне отреагировали сдержанно, напомнив, что российский природный газ не подпадает под санкции в Европе, а для отказа от него нужна правовая основа.

Директор по исследованиям компании «Имплемента» Мария Белова считает, что Еврокомиссия, по всей видимости, заранее хочет снять с себя ответственность, заявляя, что не заинтересована в продлении транзитного соглашения. «Дело в том, что лет 15 назад уже звучали предложения европейским компаниям самим решать вопросы с прокачкой газа по украинской ГТС. Компании, в свою очередь, запросили от комиссии финансовые гарантии, и они, естественно, не были предоставлены», — напоминает она.

РБК направил запросы в аппарат вице-премьера Александра Новака, МИД, «Газпром», а также в постпредство ЕС в России, Минэнерго Словакии, Австрии и Италии.

Какие есть сценарии

I. Продление действующего транзитного контракта

Мария Белова, директор по исследованиям компании «Имплемента» : «В нормальных рыночных условиях переговоры по продлению транзита газа начинаются более чем за год до даты окончания договора. По понятным причинам сегодня коммуникации между «Газпромом» и «Нафтогазом» не осуществляются, поэтому нового транзитного договора, скорее всего, не будет».

: «В нормальных рыночных условиях переговоры по продлению транзита газа начинаются более чем за год до даты окончания договора. По понятным причинам сегодня коммуникации между «Газпромом» и «Нафтогазом» не осуществляются, поэтому нового транзитного договора, скорее всего, не будет». Сергей Капитонов, аналитик проектного центра по энергопереходу и ESG «Сколтеха»: «Я не вижу возможности возврата к текущему статус-кво, чтобы «Газпром» и «Нафтогаз» продлили договор на тех же самых условиях. И вообще сели вместе за стол переговоров. Скорее переговоры могут быть более комплексные, и за стол сядут представители Центральной Европы или Брюсселя в целом по ЕС».

II. Завершение контракта, прекращение транзита

Александр Собко, независимый эксперт по газу : «С точки зрения баланса заместить 12 млрд куб. м российского газа, которые ЕС получил в прошлом году по украинскому коридору, кажется не такой уж сложной задачей. Тем более что остается возможность одновременно чуть нарастить импорт по европейской нитке «Турецкого потока». Но в случае замены российского газа на фактически реверсные поставки СПГ возникают вопросы о наличии достаточных трубопроводных мощностей».

: «С точки зрения баланса заместить 12 млрд куб. м российского газа, которые ЕС получил в прошлом году по украинскому коридору, кажется не такой уж сложной задачей. Тем более что остается возможность одновременно чуть нарастить импорт по европейской нитке «Турецкого потока». Но в случае замены российского газа на фактически реверсные поставки СПГ возникают вопросы о наличии достаточных трубопроводных мощностей». Сергей Капитонов: «Прекращение транзита окажет давление на цены, но за счет падения спроса в ЕС, мер экономии газа и закупок у альтернативных поставщиков в целом преодолеть ситуацию возможно. При этом отдельные нишевые рынки придется спасать, ту же Австрию или Словакию, которым «Турецкий поток» не поможет. Для «Газпрома» при текущих ценах на газ потеря украинского транзита — это $4 млрд в год, плюс потеря Австрии. Но «Газпром» явно уже сейчас поворачивается в сторону Востока и в целом к этому готов. А вот Украина остается в наихудшем положении. Даже если абстрагироваться от $1,5 млрд, которые Киев получает от «Газпрома», без российского газа ее ГТС можно просто распилить и сдать в металлолом. Важное конкурентное преимущество будет потеряно, а план по использованию украинских ПХГ ситуацию не спасет».

«Прекращение транзита окажет давление на цены, но за счет падения спроса в ЕС, мер экономии газа и закупок у альтернативных поставщиков в целом преодолеть ситуацию возможно. При этом отдельные нишевые рынки придется спасать, ту же Австрию или Словакию, которым «Турецкий поток» не поможет. Для «Газпрома» при текущих ценах на газ потеря украинского транзита — это $4 млрд в год, плюс потеря Австрии. Но «Газпром» явно уже сейчас поворачивается в сторону Востока и в целом к этому готов. А вот Украина остается в наихудшем положении. Даже если абстрагироваться от $1,5 млрд, которые Киев получает от «Газпрома», без российского газа ее ГТС можно просто распилить и сдать в металлолом. Важное конкурентное преимущество будет потеряно, а план по использованию украинских ПХГ ситуацию не спасет». Алексей Белогорьев: «Без газа останутся Словакия, Австрия и Приднестровье. Для Приднестровья поставки физически может обеспечить Украина, если у нее самой возникнут излишки газа (объем не такой большой — 1,8 млрд куб. м в 2023 году). Значительно хуже положение Словакии и Австрии. В экстренной ситуации они могут рассчитывать на перетоки газа реверсом из Италии, Германии и, возможно, Греции и Болгарии, но маловероятно, что удастся полностью закрыть дефицит в 2025–2026 годах, а биржевые цены в ЕС, несомненно, вырастут. Катастрофы, скорее всего, не произойдет, но для этих двух стран ситуация вернется к худшим месяцам 2022 года. Украина тоже много теряет: если транзита не станет, то затраты на содержание ГТС целиком лягут на плечи внутренних потребителей с соответствующим ростом цен. Кроме того, российский транзит оставляет Украине возможность виртуального реверса газа, что снижает общие затраты на импорт и упрощает его логистику».

III. Завершение контракта, сохранение транзита на новых условиях

Александр Собко: «Если российские поставки сохранятся, то, вероятно, они будут идти на основе европейских механизмов бронирования газотранспортных мощностей со значительно большей, чем сейчас, гибкостью по срокам и объемам. Перенос точки сдачи-приемки на восточную границу Украины — также вполне вероятный сценарий, который политически удобен для всех трех сторон».

«Если российские поставки сохранятся, то, вероятно, они будут идти на основе европейских механизмов бронирования газотранспортных мощностей со значительно большей, чем сейчас, гибкостью по срокам и объемам. Перенос точки сдачи-приемки на восточную границу Украины — также вполне вероятный сценарий, который политически удобен для всех трех сторон». Мария Белова: «Чтобы поставки российского газа через Украину в Европу продолжились, а в этом должны быть заинтересованы все три стороны, европейские компании должны будут согласовать с «Газпромом» либо перенос точки передачи права собственности на газ на восточную границу Украины, либо разрыв контракта».

«Чтобы поставки российского газа через Украину в Европу продолжились, а в этом должны быть заинтересованы все три стороны, европейские компании должны будут согласовать с «Газпромом» либо перенос точки передачи права собственности на газ на восточную границу Украины, либо разрыв контракта». Сергей Капитонов: «Возможен сценарий, в котором выработают механизм, предполагающий сдачу газа «Газпромом» все-таки на восточной границе Украины. А дальше с Киевом будут договариваться уже европейские операторы. При этом для «Газпрома» такой вариант — большой риск, поскольку контракты на поставку газа могут быть расторгнуты из-за нового транзитного контракта и смены точек сдачи, соответственно, и подхода к ценообразованию, так как компания будет вынуждена отдавать газ дешевле».

«Возможен сценарий, в котором выработают механизм, предполагающий сдачу газа «Газпромом» все-таки на восточной границе Украины. А дальше с Киевом будут договариваться уже европейские операторы. При этом для «Газпрома» такой вариант — большой риск, поскольку контракты на поставку газа могут быть расторгнуты из-за нового транзитного контракта и смены точек сдачи, соответственно, и подхода к ценообразованию, так как компания будет вынуждена отдавать газ дешевле». Алексей Белогорьев: «Ни одна из сторон не заинтересована в долгосрочном соглашении. Речь идет о кратковременном бронировании мощностей, скорее всего, на месяц вперед на общих основаниях. Основной вопрос — согласится ли Украина, чтобы мощности бронировал «Газпром» или, допустим, какой-то российский посредник? Судя по всему, украинские власти хотят, чтобы это была компания или компании — резиденты ЕС. Согласие России на это условие пока не очевидно, встанет вопрос, на каком основании будет осуществляться бронирование, если газ, проходящий через Украину, принадлежит «Газпрому». То есть будут ли попытки изменить точки перехода прав собственности на газ, которые по контрактам купли-продажи находятся в ЕС».

Как контракт влияет на «Газпром»

Вопрос о том, сколько «Газпром» будет экспортировать в Турцию и Европу в будущем, очень важен для стоимости акций компании, отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Поэтому заявление еврокомиссара он считает «по крайней мере умеренно негативным».

«Полная потеря украинского транзита означала бы снижение экспорта, если только это не будет компенсировано строительством новых линий для «Турецкого потока», что, в свою очередь, произойдет только в том случае, если Турция согласится создать крупный газовый хаб в стране», — говорит он.

При этом рассуждать о том, насколько рост поставок газа в Китай компенсирует «Газпрому» потерю европейского рынка, не представляется возможным.

«Объемы китайских контрактов были зафиксированы задолго до украинского кризиса и вполне ожидались. Таким образом, потеря европейского экспорта — это именно потеря. Только если «Газпром» сможет подписать контракт по «Силе Сибири-2», мы сможем говорить о том, что китайский трубопроводный экспорт «компенсирует» потери европейского экспорта», — заключает эксперт.