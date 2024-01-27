Глава Минэнерго не исключил продление транзита газа через Украину

Европейские получатели российского газа заинтересованы в продлении транзита, поэтому решение может быть согласовано с привлечением посредников, считает Шульгинов. Киев ранее отказался продлевать истекающий в 2024 году контракт

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Решение о продлении транзита российского газа через Украину в Европу, вероятно, удастся найти, считает глава Минэнерго Николай Шульгинов. Об этом министр заявил журналистам, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении [транзита], поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит [через Украину]», — сказал он.

Шульгинов не исключил, что к этому могут привлечь и других посредников.

В конце января премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил после визита на Украину и переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, что транзит газа по трубопроводу через Украину продолжится и в 2025 году. В Киеве после этого заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа, о чем Шмыгаль уведомил Фицо. При этом в украинском правительстве допустили, что страна может обсудить со страной — членом ЕС вопрос «об использовании своей газотранспортной сети».

В Кремле в ответ заявили, что отказ Киева продлевать контракт приведет к изменению всех логистических цепочек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что существующие альтернативные маршруты «уже заблокированы во многом», но еще остались возможности транспортировки через Турцию, также есть поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Евросоюз изучает альтернативные пути поставок российского газа после того, как срок действия соглашения о транзите между Киевом и Москвой завершится в конце 2024 года. Речь идет о поставках в Австрию, Чехию и Словакию, которые остаются зависимыми от российского топлива, отмечало агентство.

Еврокомиссия проанализировала несколько сценариев, а также возможности других путей поставок газа, включая «Турецкий поток», писало агентство. Один из источников Bloomberg отметил, что страны ЕС и компании, у которых контракты на российский газ действуют и после 2024 года, могут использовать альтернативные механизмы.

Суть одного из них заключается в том, что Россия может доставлять газ на границу с Украиной, откуда его будет транспортировать европейская компания, заключившая контракт с оператором Украины, сказал изданию собеседник.