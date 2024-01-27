 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Глава Минэнерго не исключил продление транзита газа через Украину

Глава Минэнерго: решение по продлению транзита газа через Украину могут найти
Европейские получатели российского газа заинтересованы в продлении транзита, поэтому решение может быть согласовано с привлечением посредников, считает Шульгинов. Киев ранее отказался продлевать истекающий в 2024 году контракт
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Решение о продлении транзита российского газа через Украину в Европу, вероятно, удастся найти, считает глава Минэнерго Николай Шульгинов. Об этом министр заявил журналистам, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что европейские страны, которые сегодня получают газ, они заинтересованы в продлении [транзита], поэтому, наверное, будут какие-то решения согласованы для того, чтобы продолжить транзит [через Украину]», — сказал он.

Шульгинов не исключил, что к этому могут привлечь и других посредников.

Bloomberg узнал о поиске ЕС альтернатив транзиту газа через Украину
Экономика
Фото:Fabian Bimmer / Reuters

В конце января премьер-министр Словакии Роберт Фицо допустил после визита на Украину и переговоров с украинским коллегой Денисом Шмыгалем, что транзит газа по трубопроводу через Украину продолжится и в 2025 году. В Киеве после этого заявили, что не намерены продлевать контракт с Россией на транспортировку газа, о чем Шмыгаль уведомил Фицо. При этом в украинском правительстве допустили, что страна может обсудить со страной — членом ЕС вопрос «об использовании своей газотранспортной сети».

В Кремле в ответ заявили, что отказ Киева продлевать контракт приведет к изменению всех логистических цепочек. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что существующие альтернативные маршруты «уже заблокированы во многом», но еще остались возможности транспортировки через Турцию, также есть поставки сжиженного природного газа (СПГ).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Евросоюз изучает альтернативные пути поставок российского газа после того, как срок действия соглашения о транзите между Киевом и Москвой завершится в конце 2024 года. Речь идет о поставках в Австрию, Чехию и Словакию, которые остаются зависимыми от российского топлива, отмечало агентство.

Еврокомиссия проанализировала несколько сценариев, а также возможности других путей поставок газа, включая «Турецкий поток», писало агентство. Один из источников Bloomberg отметил, что страны ЕС и компании, у которых контракты на российский газ действуют и после 2024 года, могут использовать альтернативные механизмы.

Суть одного из них заключается в том, что Россия может доставлять газ на границу с Украиной, откуда его будет транспортировать европейская компания, заключившая контракт с оператором Украины, сказал изданию собеседник.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина транзит газа Николай Шульгинов Минэнерго
Материалы по теме
Bloomberg узнал о поиске ЕС альтернатив транзиту газа через Украину
Экономика
Кремль оценил отказ Киева продлить контракт на транзит газа
Бизнес
Украина опровергла готовность к продлению транзита российского газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
27 января состоялась передача оцифрованных данных о блокадном Ленинграде 13:31
Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко Политика, 13:27
В школах Вильнюса перестанут изучать русский в качестве второго языка Общество, 13:14
Белоруска Соболенко защитила титул чемпионки Australian Open Спорт, 13:02
Энергопотребление в России выросло почти на 5% на фоне холодов Экономика, 12:58
Квартиры для инвестиций: какие выбирать, чтобы приумножить вложения РБК и ПИК, 12:55
В «мумиях инопланетян» из Перу нашли клей и кости животных Общество, 12:46
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Экономически значимым компаниям разрешили не раскрывать данные Бизнес, 12:39
В Киеве назвали подлинным список пленных для обмена в день крушения Ил-76 Политика, 12:25
«Роснефть» подала к «Транснефти» встречный иск на ₽6,1 млрд Бизнес, 12:22
В Кирове 18-летний боец ММА умер во время спарринга Спорт, 12:10
Глава Минэнерго не исключил продление транзита газа через Украину Экономика, 11:58
В Китае открылся фестиваль-ярмарка «Сделано в России» Отрасли, 11:42
Новак назвал минимальный срок ремонта на нижегородском заводе ЛУКОЙЛа Бизнес, 11:22