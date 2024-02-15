Евросоюз не заинтересовался продлением транзита газа из России

Симсон: ЕС не заинтересован в продлении транзита газа из России через Украину

У Европы есть другие способы обеспечить поставки газа кроме транзита через Украину, сообщили в Еврокомиссии. Контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2024 года, Киев уже предупредил, что не будет продлевать его

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Европейские страны заполняют газовые хранилища и работают над диверсификацией поставок, возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на встрече с главой украинского Минэнерго Германом Галущенко.

«ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к истечению этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок», — пояснила Симсон.

Она подчеркнула, что Евросоюз сконцентрирован на обеспечении предельной поддержки Украины и скорейшем отказе от российского газа.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Транзитная ветка через Украину — единственный маршрут трубопроводных поставок газа из России в страны Западной и Центральной Европы. В Минэнерго Украины и «Нафтогазе» поясняли, что нынешний транзит не был прерван из-за потребностей в газе Чехии, Австрии и Словакии.

Власти Украины указывали на заинтересованность европейских стран в поставках газа и отмечали: Киев не будет договариваться с Москвой, но может передать свою газотранспортную сеть в использование европейской стране.

К началу марта Еврокомиссия планирует получить план продолжения импорта российского газа, если транзит через Украину продлен не будет, выяснил ранее Bloomberg. Компании, контракты которых действуют и после 2024 года, могут получить газ на границе Украины и России, куда российская сторона поставит топливо, а дальнейшей транспортировкой займется европейская компания, заключившая контракт с Киевом, рассказал источник агентства.

Кремль предупреждает, что отказ от транзита приведет к изменению всех логистических цепочек.