Евросоюз не заинтересовался продлением транзита газа из России
Европейские страны заполняют газовые хранилища и работают над диверсификацией поставок, возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на встрече с главой украинского Минэнерго Германом Галущенко.
«ЕС не заинтересован в продлении контракта о транзите газа с россиянами. Мы готовились к истечению этого контракта в течение двух лет, с тех пор как начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок», — пояснила Симсон.
Она подчеркнула, что Евросоюз сконцентрирован на обеспечении предельной поддержки Украины и скорейшем отказе от российского газа.
Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2024 года. Транзитная ветка через Украину — единственный маршрут трубопроводных поставок газа из России в страны Западной и Центральной Европы. В Минэнерго Украины и «Нафтогазе» поясняли, что нынешний транзит не был прерван из-за потребностей в газе Чехии, Австрии и Словакии.
Власти Украины указывали на заинтересованность европейских стран в поставках газа и отмечали: Киев не будет договариваться с Москвой, но может передать свою газотранспортную сеть в использование европейской стране.
К началу марта Еврокомиссия планирует получить план продолжения импорта российского газа, если транзит через Украину продлен не будет, выяснил ранее Bloomberg. Компании, контракты которых действуют и после 2024 года, могут получить газ на границе Украины и России, куда российская сторона поставит топливо, а дальнейшей транспортировкой займется европейская компания, заключившая контракт с Киевом, рассказал источник агентства.
Кремль предупреждает, что отказ от транзита приведет к изменению всех логистических цепочек.
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