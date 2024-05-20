США закрыли район Тихого океана в связи с ракетными стрельбами
Район акватории в Тихом океане, расположенный неподалеку от Гавайских островов, будет закрыт с 23 по 25 мая по решению властей США, следует из данных международной системы предупреждений для мореплавателей HYDROPAC от Управления морской безопасности США.
В предупреждении под номером 1689/24 говорится, что три дня в северной тихоокеанской части рядом с Гавайями будут проводиться запуски ракет.
На Гавайях находится база Тихоокеанского флота Военно-морских сил США Перл-Харбор.
В марте США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля» в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования. Запуск осуществили со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.
CNN сообщил, что военные базы США на Гавайях могут сыграть важную роль как в противодействии агрессии со стороны Северной Кореи, так и в защите Тайваня. Китай считает остров своей провинцией и намерен вернуть его под свой контроль. Президент США Джо Байден заявил, что может задействовать американский военный персонал для защиты Тайваня в случае китайского вторжения.
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