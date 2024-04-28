ТАСС узнал, какие подразделения ВМФ войдут в Днепровскую флотилию
В состав Днепровской флотилии войдут батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион Военно-морского флота России, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.
«Эти подразделения создаются в первую очередь на базе береговых войск Каспийской флотилии, а также Черноморского и Балтийского флотов. В приоритетном порядке решается вопрос с обеспечением флотилии вертолетами в десантно-штурмовом оснащении», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, формирование Днепровской флотилии началось в начале 2024 года, и в ближайшие месяцы туда войдут подразделения морских пехотинцев и береговых ракетчиков вместе с вооружением и техникой.
РБК направил запрос в Военно-морской флот России.
говорил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он объяснил необходимость в ней напряженной ситуацией в мире, в том числе проведением спецоперации на Украине и наращиванием военного потенциала НАТО. В марте 2023 года о создании Днепровской флотилии заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По словам бывшего начальника Главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко, главными задачами Днепровской флотилии станет форсирование Днепра и установление контроля над городами Херсон, Николаев, Очаков и Одесса.
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