ТАСС узнал, какие подразделения ВМФ войдут в Днепровскую флотилию

Батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион ВМФ войдут в состав Днепровской флотилии в ближайшее время, пишет ТАСС со ссылкой на источник. О ее создании в марте говорил глава Минобороны России Сергей Шойгу

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В состав Днепровской флотилии войдут батальон морской пехоты и береговой ракетный дивизион Военно-морского флота России, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

«Эти подразделения создаются в первую очередь на базе береговых войск Каспийской флотилии, а также Черноморского и Балтийского флотов. В приоритетном порядке решается вопрос с обеспечением флотилии вертолетами в десантно-штурмовом оснащении», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, формирование Днепровской флотилии началось в начале 2024 года, и в ближайшие месяцы туда войдут подразделения морских пехотинцев и береговых ракетчиков вместе с вооружением и техникой.

РБК направил запрос в Военно-морской флот России.

О формировании дополнительной флотилии осенью 2023 года говорил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он объяснил необходимость в ней напряженной ситуацией в мире, в том числе проведением спецоперации на Украине и наращиванием военного потенциала НАТО. В марте 2023 года о создании Днепровской флотилии заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам бывшего начальника Главного штаба ВМФ России адмирала Виктора Кравченко, главными задачами Днепровской флотилии станет форсирование Днепра и установление контроля над городами Херсон, Николаев, Очаков и Одесса.