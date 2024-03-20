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ВВС США заявили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты AGM-183

ВВС США: 17 марта проведено успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183
В США, в отличии от России, гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении, а прототипы ракет все еще проходят испытания. ВВС США отчитались об успешных испытаниях ракеты AGM-183, однако не сообщили о достигнутой скорости
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели успешное испытание гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух — земля» в рамках программы по созданию оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW), передает Reuters со ссылкой на распространенное заявление ВВС.

Испытания были проведены 17 марта. Запуск ракеты был осуществлен со стратегического бомбардировщика B-52, взлетевшего с американской авиабазы Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

В заявлении военных говорится, что испытание прошло успешно, однако скорость полета ракеты не раскрывается. Reuters уточняет, что в прошлые разы испытуемое оружие летело как минимум в пять раз быстрее скорости звука.

Прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183 впервые испытали в декабре 2022 года, затем последовал неудачный запуск в марте. В конце августа у берегов Южной Калифорнии прошел еще один тестовый запуск, однако его результаты раскрывать не стали. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл ранее отмечал, что судьба проекта должна решиться после четвертого запуска, который и состоялся 17 марта.

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Гиперзвуковое оружие пока не стоит на вооружении США, однако есть у России. Страна за последние годы разработала несколько типов гиперзвуковых ракет — «Циркон» морского базирования, «Кинжал» воздушного базирования и «Авангард» шахтного базирования. О применении ракет «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине регулярно отчитывается Минобороны.

The Wall Street Journal ранее писала, что за 60 лет работы в области гиперзвукового оружия Вашингтон, в отличие от КНР и России, не добился успехов. Работы пока находятся на начальном этапе, ракеты поступят на вооружение не раньше чем через десять лет, отмечала газета.

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Среди китайских гиперзвуковых разработок известны дальнобойная ракета DF-27, которая, вероятно, способна уклониться от систем противоракетной обороны США, писала The Washington Post.

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