Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

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Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Kyodo со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Береговая охрана Японии сообщила, что ракета, вероятно, уже упала. Информации о месте падения и разрушениях нет.

КНДР неоднократно запускала ракеты в стороны Японского моря. В частности, 2 апреля, тогда она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным правительства страны, информации об ущербе самолетам или судам из-за действий КНДР не поступало.