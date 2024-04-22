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Политика ,  
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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря, сообщает Kyodo со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Береговая охрана Японии сообщила, что ракета, вероятно, уже упала. Информации о месте падения и разрушениях нет.

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КНДР неоднократно запускала ракеты в стороны Японского моря. В частности, 2 апреля, тогда она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. По данным правительства страны, информации об ущербе самолетам или судам из-за действий КНДР не поступало.

Теги
Северная Корея КНДР баллистическая ракета
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