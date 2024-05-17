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Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Данные о типе ракеты и дальности ее полета анализируют военные.

По данным агентства, последний раз КНДР запустила баллистическую ракету калибра 600 мм 22 апреля.

О пуске со стороны Пхеньяна южнокорейские военные сообщали также 2 апреля. Не следующий день Северная Корея заявила об успешном испытании новой гиперзвуковой баллистической ракеты средней и большой дальности.

Твердотопливную ракету «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковой планирующей боеголовкой запустили с полигона войсковой части в окрестностях Пхеньяна. Операцией руководил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.