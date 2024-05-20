FT назвала пять «полей сражений» в возможной войне Китая и США за Тайвань

Вероятность столкновения США и Китая в «битве за Тайвань» остается высокой, а основные сражения развернутся в пяти разных плоскостях — от моря до космоса, пишет FT. Тем не менее, по данным газеты, шансов победить у КНР мало

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь (Фото: Ritchie B. Tongo / EPA / ТАСС)

Вероятная война между США и Китаем за Тайвань развернется сразу в пяти ключевых плоскостях — «полях сражений», — которые и определят исход конфликта. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на военных экспертов, которые провели игровую симуляцию потенциального конфликта.

Как отмечает газета, для Пекина Тайвань является частью его территории, которую он хочет объединить с материковым Китаем, чтобы отодвинуть военные базы США подальше от Восточной Азии. Для Вашингтона же такой сценарий чреват прорывом «первой цепи островной обороны» — цепочки дружественных США островов в западной части Тихого океана (от Японии до Филиппин), которые образуют «естественный барьер от китайской экспансии».

По данным FT, в настоящее время китайская армия близка к тому, чтобы начать войну за Тайвань. В ответ американские военные разрабатывают новые стратегии ведения войны и укрепляют военные союзы. Опрошенные изданием военные эксперты определили пять основных «полей сражений», где, вероятно, и развернется противостояние двух держав. Среди них:

«Война ракет»;

«Маленькие острова и узкие проливы»;

«Скрытое оружие»;

«Битва за космос»;

«Самый большой страх».

Как пояснил газете эксперт по безопасности Массачусетского технологического института Эрик Хегинботам, «Война ракет» ранее не рассматривалась всерьез, поскольку китайскую армию часто высмеивали за «короткие руки и медленные ноги». Однако страна потратила десятилетия на развитие ракетных войск и теперь представляет серьезную угрозу для США. Так, ракетные силы НОАК сегодня обладают большими арсеналами баллистических ракет малой, средней и средней дальности, которые могут потопить американские авианосцы и лишить ее вооруженные силы возможности доминировать в воздухе и на море, а базы ракетных сил КНР разбросаны по всей стране.

Чтобы обезопасить Тайвань США могут разместить ракеты с дальностью более 500 км в Японии или на Филиппинах, однако не факт, что эти страны согласятся, отмечает FT. Гиперзвуковое оружие США Dark Eagle, которое будет развернуто на Гуаме этим летом, сможет поражать цели на расстоянии 3 тыс. км, что также может обезопасить остров от потенциальной атаки.

Второе поле сражений — «Маленькие острова и узкие проливы» — подразумевает попытку переброски ВМС НОАК через пролив Мияко или канал Баши, чтобы обеспечить военно-морскую блокаду Тайваня. Как отмечает FT, за последние годы США и Филиппины провели множество военных учений и в том числе моделировали захват островов на самой северной территории Филиппин — Лусоне. Также США были предоставлены дополнительные четыре военно-морские базы для развертывания своего флота, что вызвало резкую критику со стороны Пекина.

Небольшие острова к юго-западу от Окинавы также могут стать «идеальными местами» для нанесения ударов по силам НОАК, рассказал FT источник, знакомый с переговорами между США и Японией. Одной из ключевых причин, по которой это возможно, является прекращение действия Договора о ядерных силах средней дальности (ДРСМД), который запрещал США разрабатывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км, напоминает газета.

Следующее поле сражений — «Скрытое оружие» — представляет собой «наиболее мощным потенциал» армии США, а именно — превосходящий китайский подводный флот. Американские атомные подводные лодки, трудно обнаруживаемые и, следовательно, практически невосприимчивые к противокорабельным ракетам, могут подобраться достаточно близко, чтобы поразить китайские корабли и самолеты в Тайваньском проливе, пишет FT.

Вместе с тем военный эксперт из Кильского университета Сара Кирхбергер заявила, что большой технологический разрыв между Китаем и США в подводной войне «сокращается», и временное преимущество может скоро сойти на нет. Она напомнила, что еще в 2023 году Китай спустил на воду свою первую атомную подводную лодку с водометным движителем — технологией, позволяющей развивать более высокие скорости при меньшем уровне шума.

ВМС НОАК также вкладывают значительные средства в противолодочную борьбу (ПЛО). За последнее десятилетие Китай также оснастил десятки надводных кораблей современными гидролокационными системами и приобрел все большее количество патрульных самолетов и вертолетов с противолодочным оборудованием, отмечает газета.

«Битва за космос» стала возможна из-за наращивания Китаем своей спутниковой группировки. Старший офицер разведки Космических сил США генерал-майор Грегори Ганьон заявил, что «темпы прорыва [КНР] в космосе огромны» и что у США больше нет «монополии» на использование космоса для разведки. Еще в марте глава космических операций США генерал Ченс Зальцман сообщил, что Китай развернул более 470 военных «спутников-убийц», которые угрожает силам США по всему миру.

Помимо этого, ЦРУ ранее предупредило, что Китай создает современное кибероружие для захвата контроля над вражескими спутниками в военное время. Газета напоминает, что в 2022 году китайский спутник захватил другой спутник и увел его с орбиты, совершив маневр, который продемонстрировал достижения Пекина в космосе.

Китайские военные также сосредоточены на создании собственных устойчивых сетей связи. В период с 2016 по 2019 год государственный оборонный подрядчик China Electronics Technology Group Corporation (CETC) построил несколько стационарных и плавучих платформ, усеянных датчиками и передающими устройствами, в северной части Южно-Китайского моря, между Парасельскими островами и Хайнанем, где расположена его главная база подводных лодок, пишет FT.

Поле сражений под названием «Самый большой страх» подразумевает применение ядерного оружия. Китай в течение многих лет имел относительно небольшой ядерный арсенал, но в последние годы он стремительно расширялся. В 2019 году глава Разведывательного управления Министерства обороны США генерал Роберт Эшли заявил, что общее количество ядерных боеголовок Китая составляет менее 200 единиц и удвоится в течение следующего десятилетия. Но в прошлом году Пентагон заявил, что Китай увеличил это число до 500 и планирует иметь 1500 к 2035 году, что примерно соответствует количеству стратегических боеголовок, развернутых США.

Китай также разработал ядерную «триаду», позволяющую доставлять ядерные боеголовки с суши, воздуха и моря. Ее подводные лодки теперь могут наносить удары по частям материковой части США из вод, близких к китайскому побережью, где суда менее уязвимы.

Вместе с тем существует множество вариантов того, как Вашингтон и Пекин могут использовать ядерное оружие в тайваньском конфликте, отмечает FT. Это может включать ограниченные удары или угрозы нанести удар по материковому Китаю или США, чтобы убедить другую сторону отступить. «Что меня беспокоит, так это то, что США могут рассмотреть возможность ограниченного применения ядерного оружия, потому что они не могут обеспечить достаточное количество боеприпасов для боевых действий», — указал эксперт по китайской армии в Массачусетском технологическом институте Тейлор Фрэвел. «Если вы не можете сравниться с китайским кораблем, вы можете потопить 10 кораблей одним ядерным зарядом», — добавил он.

Как отмечает FT, в различных сценариях военной игры, совместно разработанной экспертом по безопасности Массачусетского технологического института Эриком Хегинботамом для Центра стратегических и международных исследований (CSIS) вторжение НОАК на Тайвань провалилось, но США потеряли от 168 до 372 самолетов на авианосцах и на авиабазах.

Таким образом, пишет газета, США столкнутся со сложной задачей снижения уязвимости своих сил, одновременно пытаясь подобраться достаточно близко, чтобы потопить вторгшийся флот Китая.

Американский военный чиновник в разговоре с FT предположил, что одна из тактик могла бы заключаться в том, чтобы вынудить Китай использовать большое количество ракет до того, как США начнут контратаку с помощью бомбардировщиков-невидимок. Это способ нанести сильный и быстрый удар по Китаю.

«Ракеты воздушного базирования остаются гораздо более эффективным способом поражения большого количества целей по сравнению с гораздо более крупными китайскими ракетами наземного базирования. Мы можем разместить от 20 до 24 ракет на каждом бомбардировщике, поэтому, если вы поднимете в воздух 10 бомбардировщиков — это будет 240 ракет», — отметил источник.