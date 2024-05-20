Шойгу предложил помочь в поиске причин крушения вертолета Раиси
Россия готова помочь установить причины крушения вертолета, на котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
«Подтверждаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Э.Раиси», — говорится в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью Раиси (цитата по ТАСС).
На данный момент основной причиной крушения вертолета с президентом Ирана считается плохая погода. По словам иранского посла в Белоруссии Алиреза Самеи, вертолет совершил жесткую посадку в горной местности из-за плохих климатических условий при минимальной видимости. Версия о теракте не подтверждена, разбирательство в связи с авиакатастрофой еще продолжается.
Соболезнования из-за гибели иранского президента ранее выразили президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что около полуночи 19 мая тот дал поручение отправить 60 спасателей на поиски упавшего вертолета, на котором разбился Эбрахим Раиси. Для поисково-спасательной операции были подготовлены высокогорный вертолет и два самолета. Когда стало известно об обнаружении обломков вертолета Раиси, первый борт уже подлетал к иранскому городу Тебриз.
Раиси погиб в авиакатастрофе на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним разбились еще семь сопровождавших. Среди них — министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Малек Рахмати.
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования