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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Шойгу предложил помочь в поиске причин крушения вертолета Раиси

Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Фото: West Asia News Agency / Reuters
Фото: West Asia News Agency / Reuters

Россия готова помочь установить причины крушения вертолета, на котором разбился президент Ирана Эбрахим Раиси. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Подтверждаю готовность оказать все необходимое содействие в установлении истинных причин крушения вертолета, в котором находился Э.Раиси», — говорится в телеграмме с соболезнованиями в связи с гибелью Раиси (цитата по ТАСС).

На данный момент основной причиной крушения вертолета с президентом Ирана считается плохая погода. По словам иранского посла в Белоруссии Алиреза Самеи, вертолет совершил жесткую посадку в горной местности из-за плохих климатических условий при минимальной видимости. Версия о теракте не подтверждена, разбирательство в связи с авиакатастрофой еще продолжается.

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Соболезнования из-за гибели иранского президента ранее выразили президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что около полуночи 19 мая тот дал поручение отправить 60 спасателей на поиски упавшего вертолета, на котором разбился Эбрахим Раиси. Для поисково-спасательной операции были подготовлены высокогорный вертолет и два самолета. Когда стало известно об обнаружении обломков вертолета Раиси, первый борт уже подлетал к иранскому городу Тебриз.

Раиси погиб в авиакатастрофе на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним разбились еще семь сопровождавших. Среди них — министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Малек Рахмати.

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Иран вертолеты Эбрахим Раиси авиакатастрофа Сергей Шойгу
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года

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