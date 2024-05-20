Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан, передает госагентство Mehr.

«Ибрагим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана», — говорится в сообщении агентства.

Все сопровождавшие президента Ирана, в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, также погибли.

Вертолет, на борту которого был Раиси, пропал в холмистой местности в провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана вечером 19 мая. Иранская делегация возвращалась из Азербайджана, где Раиси провел встречу со своим коллегой Ильхамом Алиевым. Они открыли плотину на реке Аракс на границе двух стран. Всего в кортеже было три вертолета, два из них приземлились благополучно.

Поиски пропавшего судна продолжались более 10 часов, они осложнялись плохими погодными условиями — дождем и туманом, доступу к месту крушения в районе села Ози мешало бездорожье. В поисках, помимо иранских сил, участвовали турецкие и российские специалисты.

В районе 3:30 мск турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла в районе поиска вертолета. К этому месту были стянуты спасатели. Около 5:20 об обнаружении точного места крушения заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР). К 6:19 мск спасатели добрались к месту крушения. Согласно снимкам с места катастрофы, обломки лежат на крутом склоне, воздушное судно полностью разрушилось.

Материал дополняется.