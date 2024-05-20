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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Иранский посол назвал вероятную причину крушения вертолета Раиси

Посол Ирана Самеи: причиной крушения вертолета Раиси могла быть плохая погода
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси могли быть плохие погодные условия, заявил иранский посол в Минске Алиреза Самеи, передает «РИА Новости».

«К сожалению, вертолет нашего президента совершил жесткую посадку из-за плохих климатических условий. Был очень густой туман, даже снег, видимость была самая минимальная, горная, труднодоступная местность», — сказал дипломат.

Он добавил, «то, что нам известно, — это плохие погодные условия, густой туман вместе с осадками, снег, горная местность, леса», уточнив, что это, скорее всего, «первая версия случившегося». Посол отметил, что спецкомиссия установит точные причины катастрофы, изучит погодные и технические условия полета, расследование уже ведется.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что не в курсе версии о теракте, поскольку был занят обсуждением с российскими коллегами способов помощи в поисковой операции. Он подчеркнул, что разбирательство в связи с трагедией еще идет, единой версии пока нет.

Вертолет с Раиси и другими членами иранской делегации на борту потерпел крушение на северо-западе Ирана после визита в Азербайджан 19 мая. Изначально иранские власти сообщали о «жесткой посадке» воздушного судна и плохих погодных условиях, в частности, сильном тумане.

Поисковая операция продлилась более двенадцати часов, она также осложнялась плохими погодными условиями. Представитель Красного Полумесяца Ирана Пир-Хосейн Коливанд говорил, что видимость в районе крушения вертолета была 5 м. В поисках кроме иранских участвовали турецкие силы, Москва направила в Иран два самолета Ил-76, вертолет, высокопроходимую технику и 60 специалистов.

Точное местоположение потерпевшего крушение вертолета удалось установить примерно к 3:30 мск, спустя три часа специалисты добрались туда. Выживших не обнаружили. Вместе с Раиси на борту были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, пилот, второй пилот и технический офицер.

Тела погибших доставляют в Тебриз, который находится примерно в 100 км от места катастрофы.

Материал дополняется.

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