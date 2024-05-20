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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Крушение вертолета президента Ирана. Главное

Правительство Ирана подтвердило гибель президента Ирана Эбрахима Раиси
Сюжет
Авиакатастрофа с президентом Ирана
Авиакатастрофа произошла 19 мая, когда Эбрахим Раиси возвращался со встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президента Ирана сопровождали глава МИДа и другие чиновники
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом&nbsp;Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы
Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы (Фото: Ali Hamed Haghdoust / IRNA / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Главное к 11:45

  • В правительстве Ирана подтвердили гибель президента Эбрахима Раиси и тех, кто был с ним на борту разбившегося вертолета, в том числе главы МИДа и губернатора провинции Восточный Азербайджан. В управлении страной не будет «ни малейших сбоев», пообещали в кабмине.
  • Поисковая операция завершена, с места крушения забрали тела погибших.

Крушение вертолета президента Ирана. Главное
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  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи объявил в стране пятидневный траур. Похороны президента и других погибших пройдут 21 мая в городе Тебриз, передает Mehr. В знак солидарности с Ираном траур 20 мая решил объявить Пакистан.
  • Россия, Белоруссия, Евросоюз, ХАМАС и ряд других государств и организаций выразили соболезнования Тегерану в связи с гибелью президента Ирана. Президент Владимир Путин в телеграмме, направленной Хаменеи, назвал погибшего Раиси «выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине».
  • Обязанности президента Ирана временно будет исполнять первый вице-президент Мохаммад Мохбер. И.о. министра иностранных дел стал Али Багери Кяни (до этого он был заместителем главы ведомства). Вопрос об организации выборов нового президента должен быть решен в течение 50 дней, отмечает агентство Tasnim.

Крушение вертолета президента Ирана. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Что произошло

19 мая вертолет, на борту которого был президент Ирана Эбрахим Раиси, совершил жесткую посадку в северо-западной провинции Восточный Азербайджан. В этот день Раиси с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым участвовал в церемонии открытия плотины на реке Аракс на границе двух стран.

Крушение вертолета президента Ирана. Главное

  • Авария произошла в районе села Узи. Вместе с Раиси на борту вертолета были глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и еще несколько человек.
  • В воздушной колонне президента было три вертолета. Два других, в которых были сопровождавшие Раиси чиновники, в том числе главы Минэнерго Али Акбар Мехрабиян и Министерства дорог и городского развития Мехрдад Базрпаш, благополучно добрались до места назначения.
  • В район ЧП направили десятки поисково-спасательных бригад. Их работе мешают плохие погодные условия — дождь и туман — и бездорожье. Одна из поисково-спасательных групп добралась до места аварии, пишет Tehran Times со ссылкой на Красный Полумесяц.
  • Точных сведений о состоянии Раиси и сопровождающих его людей пока нет. Reuters со ссылкой на иранского чиновника пишет, что их жизни под угрозой, так как «информация, поступающая с места крушения, вызывает большую тревогу».
  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил надежду, что президент страны Эбрахим Раиси жив. Он призвал молиться за него. Хаменеи также заверил, что сбоев с управлением государством не будет.

Что известно о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси
Политика
Эбрахим Раиси

  • Вскоре после ЧП имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, который тоже находился на борту воздушного судна, смог связаться со спасателями, но затем связь с ним потеряли.
  • Государственное телевидение Ирана прервало вещание, вместо программ каналы транслируют молитвы за здоровье Раиси. Аналогичный призыв появился в Instagram-аккаунте президента (соцсеть принадлежит корпорации Meta, ее деятельность признана экстремистской и запрещена в России).
  • Глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери приказал задействовать все силы армии, Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и полиции для поисков президента.

Крушение вертолета президента Ирана. Главное

  • В город Тебриз, который находится неподалеку от района происшествия, направились вице-президент Ирана Мохсен Мансури и некоторые члены правительства.
  • Причины аварии пока неизвестны. Агентство AP отмечает, что военно-воздушный флот Ирана в значительной степени сформирован еще до Исламской революции 1979 года, а международные санкции затрудняют получение запчастей для авиатехники.

Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
Фото: president.az
Фото: president.az
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
Фото: president.az
Фото: president.az
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
(Фото: president.az)
Фото: president.az
Фото: president.az
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
(Фото: president.az)
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
(Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)
Эбрахим Раиси и Ильхам Алиев
(Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Международная реакция

  • Россия готова оказать помощь по поиску вертолета, заявила представитель МИДа Мария Захарова. Москва надеется, что президент Ирана и другие пассажиры живы и их здоровью ничего не угрожает. Президент Владимир Путин следит за ситуацией, сообщил его советник Игорь Левитин. Он поручил направить в Иран два самолета, вертолет и спасателей для помощи в поисках.
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку готов оказать Тегерану поддержку. «Мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет, на котором была высокая делегация, совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему за президента Эбрахима Раиси и сопровождающую его делегацию», — написал он в X.
  • В Госдепартаменте США сообщили агентству IRNA, что следят за сообщениями об аварии. Президенту Джо Байдену доложили о произошедшем.
  • «Вместе со странами — членами ЕС и партнерами мы внимательно следим за ситуацией», — написал глава Евросовета Шарль Мишель. В Еврокомиссии заявили, что ЕС задействует спутниковую систему для помощи с поисками.
  • О готовности предоставить помощь заявили в МИДе Саудовской Аравии, которая разорвала дипотношения с Ираном в 2016-м.
  • Помочь Ирану в поисках поручил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани. Местный Красный полумесяц сформировал четыре спасательные группы.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что опечален новостью. Анкара по просьбе Тегерана направила в Иран команду из 32 альпинистов и спецтехнику.
  • Палестинское движение ХАМАС, чьих представителей не раз поддерживал Иран, заявило, что с большой обеспокоенностью следит за новостями об аварии.

Кто такой Эбрахим Раиси

Раиси 63 года, он ультраконсерватор, участник Исламской революции 1978–1979 годов. После революции он продолжил карьеру в органах судебной системы и прокуратуры, занимаясь в том числе религиозно-правовыми вопросами. В конце 1980-х, будучи первым заместителем председателя Верховного суда, он был одним из четырех судей, заседавших в так называемых комиссиях смерти, и согласовывал решения, по которым, по оценкам правозащитников, были убиты около 5 тыс. заключенных. Как сообщала Би-би-си, в Иране его называют «палачом 1988 года».

В 2014-м Раиси стал генпрокурором страны, три года спустя участвовал в выборах президента, но проиграл Хасану Роухани. На выборах в 2021 году Раиси обошел своих соперников и одержал победу, набрав 61,9% голосов. За него проголосовали 17,9 млн человек из 28,9 млн, явка стала самой низкой в истории страны — 48,8%.

Раиси является сторонником исламизации общественных процессов, усиления контроля за интернетом и борьбы с западным влиянием. Как пишет AP, он считается протеже верховного лидера Ирана 85-летнего аятоллы Али Хаменеи. Некоторые аналитики предполагают, что Раиси может заменить Хаменеи после его смерти или отставки.

Что будет в случае смерти Раиси

Президент Ирана — второе по значимости официальное лицо государства (после духовного лидера). В соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер. В течение 50 дней совет, куда входят спикер меджлиса, глава судебной власти и первый вице-президент, организует президентские выборы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эбрахим Раиси Вертолет Иран авиакатастрофа Али Хаменеи

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