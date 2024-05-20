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Авиакатастрофа с президентом Ирана ,  
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Песков рассказал о поручениях Путина из-за катастрофы с президентом Ирана

Песков рассказал о поручениях Путина из-за катастрофы с президентом Ирана Раиси
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Авиакатастрофа с президентом Ирана
Россия по поручению Путина отправила 60 спасателей на помощь Ирану в поиске упавшего вертолета с президентом республики, но после известий об обнаружении тел погибших спецгруппу развернули обратно
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Гунеев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин около полуночи 19 мая встретился с послом Ирана Каземом Джалали и дал оперативные команды по отправке спецгруппировки для помощи в спасательной операции, проводившейся после крушения вертолета президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщил журналистам представитель главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На встрече также присутствовали министр обороны Андрей Белоусов, глава МЧС Александр Куренков, советник президента Игорь Левитин.

«Президент, выслушав посла, собственно, сразу дал оперативные команды главам упомянутых ведомств, и в кратчайшие сроки была подготовлена специальная группировка, которая включала в себя группу в 60 человек, подготовленных к альпинистским задачам, со всем необходимым оборудованием. Группа Центроспаса и особая группа «Лидер», которая могла приступить к спасательно-поисковой операции», — рассказал Песков.

Крушение вертолета президента Ирана. Фоторепортаж
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Всего в группировку вошли 60 человек, был подготовлен высокогорный вертолет и два самолета: в первом разместился личный состав, во втором — перевозили вертолет. Песков отметил «очень тесное взаимодействие между МЧС и Минобороны» и готовность двух вертолетов в Армении выдвинуться в Иран.

Первый борт уже подлетал к Тебризу, когда стало известно об обнаружении обломков вертолета иранского президента. По согласованию с Тегераном самолет развернулся фактически над аэропортом Тебриза в воздухе и уже пошел обратно на точку базирования, затем развернулся и второй самолет, добавил Песков.

МЧС уточняло, что речь идет об Ил-76. В 8:48 мск ведомство сообщило, что оба борта направились обратно в Россию.

Крушение вертолета президента Ирана. Главное
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Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом&nbsp;Раиси взлетает недалеко от ирано-азербайджанской границы

Иранский президент Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета на северо-западе страны в провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним на борту были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Малек Рахмати и еще пять человек, все погибли.

Путин после сообщений о гибели Раиси выразил соболезнования родным погибших. «Желаю им и всему иранскому народу душевной стойкости перед лицом столь тяжелой, невосполнимой утраты», — говорилось в телеграмме. Глава МИДа Сергей Лавров назвал Раиси настоящим другом России.

Раиси похоронят 21 мая. В Иране объявлен общенациональный траур.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

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