В Петербурге провели техническую экспертизу упавшего в реку автобуса
Техническая экспертиза по делу о падении автобуса с пассажирами в реку Мойка в Санкт-Петербурге установила, что тормоза у транспорта были исправны, передает «Фонтанка» со ссылкой на источники и результаты исследования. Об исправности тормозов также сообщил телеграм-канал «112».
Водитель автобуса — 44-летний Рахматшох Курбонов — ранее объяснял аварию неисправностью тормозов. Мужчина, в частности, утверждал, что заметил нестабильную работу тормозной системы автобуса примерно за два часа до его падения в Мойку.
Однако экспертиза опровергла версию Курбонова, пишет «Фонтанка», результаты исследования уже приобщили к делу.
Представитель компании-перевозчика ООО «Такси» Роман Юренев ранее также указывал на исправность автобуса. Следствие полагает, что причиной аварии стали действия самого водителя.
Днем 10 мая рейсовый автобус при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост в центре Санкт-Петербурга пробил ограждение и упал в Мойку. Семь пассажиров погибли.
Курбонова задержали и арестовали по делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса). Мужчина признал вину.
В компании «Такси» провели обыски. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не предоставляли необходимого для отдыха времени.
Дела также возбудили против гендиректора компании ООО «Такси» — о фальсификации данных в Едином государственном реестре юридических лиц (часть 1 статьи 170.1 Уголовного кодекса) — и начальника автоколонны компании «Такси» Джахангира Халилова. Последнего обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Халилова арестовали, он частично признал вину.
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