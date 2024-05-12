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Следствие попросило арестовать водителя упавшего в Мойку автобуса

Суд рассмотрит арест водителя упавшего в Мойку автобуса

Следствие попросило арестовать водителя упавшего в Мойку автобуса
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Октябрьский суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия рассматривает меру пресечения в виде ареста для водителя упавшего в реку Мойку автобуса Рахматшоха Курбонова, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Накануне, 11 мая, ему предъявили обвинение по ч. 5 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Полиция задержала водителя упавшего в Мойку автобуса
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Фото:Кирилл Ломоносов для «РБК Петербург»

ДТП произошло днем 10 мая. Водитель не справился с управлением, автобус упал в Мойку с Поцелуева моста. В салоне находилось около 20 человек, семь из них погибли. Следователи также завели дело по ч. 3 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

В тот же день водителя задержали. Его жена рассказала, что мужчина вышел на работу второй день подряд. Накануне аварии он проработал с пяти утра до двух часов ночи, а уже в семь утра следующего дня ему позвонили и попросили выйти на смену. В компании-перевозчике ранее сообщили, что перед началом работы водитель прошел необходимое медицинское освидетельствование.

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Теги
Санкт-Петербург арест суд ДТП водитель
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