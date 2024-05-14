СК назвал главу владельца утонувшего автобуса фиктивным гендиректором

Фото: СК России

Против гендиректора компании ООО «Такси», которой принадлежит упавший в Мойку автобус, завели дело о фальсификации Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), сообщает главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, подозреваемый в январе 2023 года договорился, что за ежемесячную плату в размере 13 тыс. руб. неизвестные внесут в ЕГРЮЛ данные о нем как о гендиректоре ООО «Такси», и предоставил в налоговую службу документы, «содержащие заведомо ложные сведения». Фактически он не принимал участия в работе компании, уточняет ведомство.

Согласно данным ЕГРЮЛ, в Петербурге зарегистрированы несколько ООО «Такси». СК не уточнил, о каком из них идет речь.

Ему вменяют ч. 1 ст. 170.1 Уголовного кодекса — фальсификация единого государственного реестра юридических лиц. По ней грозит до двух лет лишения свободы. «Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — добавили в СК.

Днем 10 мая автобус при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост пробил ограждение и упал в Мойку. Семь пассажиров погибли. Водитель затонувшего автобуса Рахматшох Курбонов полностью признал вину и рассказал, что заметил нестабильную работу тормозной системы автобуса примерно за два часа до падения машины в Мойку.

Накануне, 13 мая, суд арестовал начальника автоколонны компании «Такси» Джахангира Халилова. Он частично признал вину.