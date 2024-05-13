Суд арестовал начальника автоколонны, автобус которой упал в Мойку

Суд заключил под стражу до 10 июля начальника автоколонны компании «Такси», автобус которой упал в Мойку. Фигурант против меры пресечения возражает, его адвокат попросил для своего клиента домашний арест

Джахангир Адалет оглы Халилов (Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Октябрьский районный суд арестовал на два месяца начальника автоколонны компании «Такси», которой принадлежит упавший в Мойку автобус, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Джахангира Халилова заключили под стражу до 10 июля. «Халилов против стражи возражает. Адвокат поддержал фигуранта и попросил у суда домашний арест», — отметили в суде. По мнению защиты, оснований для избрания такой меры пресечения нет, Халилов сотрудничает со следствием и дает показания.

По информации пресс-службы суда, Халилов не женат, несовершеннолетних детей у него нет, ранее не судим, имеет российское гражданство.

Следствие настояло на заключении под стражу, так как, по его мнению, фигурант «может скрыться и повлиять на свидетелей и иных участников судопроизводства». Халилов частично признал вину.

Его обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Халилову грозит до десяти лет лишения свободы.

Днем 10 мая рейсовый автобус при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост пробил ограждение и упал в Мойку. Семь пассажиров погибли, еще одного пассажира и водителя удалось спасти.

В компании «Такси» провели обыски. Водитель затонувшего автобуса Рахматшох Курбонов полностью признал свою вину и рассказал, что заметил нестабильную работу тормозной системы автобуса примерно за два часа до падения машины в Мойку.

По данным следствия, Курбонову в течение нескольких дней не предоставляли необходимое время для отдыха. В «Такси» заявили, что водитель перед выходом на маршрут прошел медицинское освидетельствование.