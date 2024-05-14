Times сообщила о «решающих неделях» для Украины

Из-за ситуации в Харьковской области следующие несколько недель станут решающими для Украины, пишет The Times. По данным издания, наиболее острой проблемой стало продвижение российской армии в сторону Волчанска

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Ситуация на Харьковском направлении для Украины складывается тяжело, пишет The Times со ссылкой на украинских военнослужащих. Следующие несколько недель станут для Украины решающими, в том числе из-за сложившейся ситуации в Харьковской области, утверждает издание.

По данным издания, самую острую проблему для украинцев представляет собой продвижение российской армии в сторону Волчанска в Харьковской области. «Продвижение оттуда [от моста в селе Бугроватка в Волчанском районе] на юг вдоль реки Донец осложнило бы снабжение Купянска», — пишет The Times.

14 мая Минобороны России сообщило о дальнейшем продвижении войск группировки «Север» вглубь Харьковской области. За последние сутки было занято село Бугроватка к юго-западу от Волчанска.

Влияние на эту ситуацию могут оказать западные поставки боеприпасов, систем ПВО Patriot, а также истребителей F16, однако «реальность такова, что теперь они занимают слишком много времени», пишет издание. Вместе с тем, отмечает The Times, «проблемы с подготовкой инженеров и логистикой оказались гораздо более сложными, чем с обучением пилотов».

Накануне Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о «тактическом успехе» российской армии на харьковском направлении. По данным ведомства, ситуация «динамично меняется», но остается сложной. Бои ведутся в том числе за контроль над приграничным городом Волчанском.

Минобороны России в тот же день отчитывалось об улучшении позиций в районе Волчанска и населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Также, по данным ведомства, у Глубокого и Тихого было отражено пять контратак ВСУ. За последние несколько дней в Минобороны сообщали о контроле над целым рядом населенных пунктов на харьковском направлении. Речь шла в том числе о селах Плетеневка и Гатище рядом с северными окраинами Волчанска.

10 мая была проведена эвакуация мирных жителей из Волчанска. По словам главы военной администрации Харьковской области Олега Синегубова, по состоянию на 12 мая в городе оставалось до 500 человек.