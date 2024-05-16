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Военная операция на Украине ,  
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В ВСУ заявили об отходе «на более выгодные позиции» в районе Купянска

Генштаб ВСУ заявил об отходе войск из сел близ Купянска
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские войска в районе Купянска отошли на другие позиции «в результате интенсивного огневого воздействия противника», сообщили в Генштабе ВСУ. Минобороны России заявляло об улучшении позиций войск в Харьковской области

Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил об идущих боях близ сел, расположенных в Купянском районе Харьковской области, а также на территории ЛНР — на направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка и Ковалевка — Новоегоровка.

«В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.

Минобороны России днем 15 мая сообщило об отражении контратак ВСУ в районе Новоегоровки, в за несколько дней до этого отчиталось об ударах по позициям украинских бригад близ Стельмаховки. Военное ведомство также заявило об улучшении позиций российских войск в Харьковской области и о взятии нескольких населенных пунктов в регионе.

Генштаб ВСУ сообщил об отводе войск с позиций в районе Волчанска
Политика
Фото:Valentyn Ogirenko / Reuters

Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника» и «переместились на более выгодные позиции».

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что ситуация в Харьковской области с каждым часом «становится все более критической». На этом фоне из приграничных районов области идет эвакуация - по состоянию на 15 мая вывезли почти 8 тыс. человек.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Купянск Харьковская область Генеральный штаб ВСУ

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