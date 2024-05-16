В ВСУ заявили об отходе «на более выгодные позиции» в районе Купянска
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил об идущих боях близ сел, расположенных в Купянском районе Харьковской области, а также на территории ЛНР — на направлениях Кисловка — Ивановка, Котляровка — Песчаное, Куземовка — Стельмаховка и Ковалевка — Новоегоровка.
«В отдельных районах, в результате интенсивного огневого воздействия противника, наши подразделения перегруппировались на более выгодные позиции», — говорится в сообщении штаба в телеграм-канале.
Минобороны России днем 15 мая сообщило об отражении контратак ВСУ в районе Новоегоровки, в за несколько дней до этого отчиталось об ударах по позициям украинских бригад близ Стельмаховки. Военное ведомство также заявило об улучшении позиций российских войск в Харьковской области и о взятии нескольких населенных пунктов в регионе.
Накануне в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные оставили позиции в районах деревни Лукьянцы и города Волчанск из-за «огневого воздействия и штурмовых действий противника» и «переместились на более выгодные позиции».
Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что ситуация в Харьковской области с каждым часом «становится все более критической». На этом фоне из приграничных районов области идет эвакуация - по состоянию на 15 мая вывезли почти 8 тыс. человек.
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