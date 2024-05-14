Блинкен заявил о критическом моменте для Украины

Ближайшие недели и месяцы «многое потребуют от Украины», но она не останется без поддержки США и других стран, заверил госсекретарь. Россия осуждает оказание военной помощи Киеву

Энтони Блинкен (Фото: Brendan Smialowski / Reuters)

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который 14 мая прибыл в Киев, в ходе выступления в Политехническом институте назвал критическим нынешний этап военных действий на Украине. Трансляция шла на YouTube.

«Мы встречаемся в критический момент», — сказал он, комментируя действия российских войск, активизировавшихся на харьковском направлении (Минобороны России завило об улучшении положения военных, а также отчиталось о взятии под контроль нескольких населенных пунктов в регионе).

По словам госсекретаря, «предстоящие недели и месяцы потребуют многого от украинцев, которые и без того пожертвовали очень многим».

На этом фоне Блинкен заверил Украину, что она не останется без помощи со стороны США и других стран. Госсекретарь признал, что задержка с предоставлением помощи Соединенных Штатов из-за того, что конгресс долго не мог согласовать пакет на сумму $60 млрд, «сделала Украину более уязвимой» и многие в стране сомневаются, могут ли в дальнейшем рассчитывать на поддержку Вашингтона

«США с самого начала вас поддерживали. Мы и сейчас с вами и будем продолжать поддержку, пока Украина не получит гарантии безопасности, суверенитета и возможности выбирать собственный путь», — сказал он.

Президент США Джо Байден 24 апреля утвердил одобренный конгрессом пакет помощи Украине и другим союзникам. Сразу после этого Вашингтон выделил Киеву вооружения на сумму $1 млрд. В начале мая власти объявили о передаче Украине еще одной партии вооружения на $400 млн, а накануне Белый дом объявил, что готовятся новые поставки. В Вашингтоне рассчитывают, что поддержка поможет ВСУ со временем вернуть инициативу, но глава Пентагона Ллойд Остин отмечал, что говорить об эффекте на поле боя пока рано, передавала «Европейская правда».

Российские власти осуждают поставки военной помощи Киеву и заявляют, что это не изменит исхода конфликта, но затянет его.

Путин говорил, что все цели военной операции будут достигнуты. В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале он заявил, что этого еще не произошло.

«Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Это одна из проблем, которую мы обсуждали в ходе переговоров в Стамбуле», — сказал президент.