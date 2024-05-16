Главы МИД Литвы и Эстонии выступили перед митингующими в Тбилиси
Главы МИДов Эстонии, Литвы и Исландии Маргус Цахкна, Габриэлюс Ландсбергис и Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир приняли участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси, сообщает Interpressnews.
Они выступили перед собравшимися на проспекте Руставели и выразили пддержку демонстрантам. Появление министров на акции было встречено аплодисментами горожан, передает Rustavi2.
«Вы должны знать, что мы вместе с вами. Вы никогда больше не будете одни. Вы как нация выбираете путь в Европу. Это место по праву ваше, место Грузии по праву в Европе», — заявил Цахкна собравшимся. Ландсбергис с трибуны спросил «Куда идем?» на что участники митинга ответили: «В Европу!». На мероприятии были исполнены гимны Грузии и Евросоюза.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, генеральный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта», которая внесла законопроект об иноагентах в парламент, раскритиковал выступление иностранных министров на митинге, посчитав, что это проявление «не дружбы, а враждебности». «Это попытка усилить поляризацию. Вы можете себе представить, чтобы наш министр иностранных дел, условно, поехал в Ереван и выступил там на акции оппозиции? Что это за отношение?» — сказал он в эфире Rustavi2 (цитата по Sputnik-Грузия). По мнению Каладзе, «есть попытка извне устроить переворот, революцию в стране».
Ландсбергис ранее выступил на пресс-конференции в Тбилиси, где заявил, что закон об иностранных агентах противоречит демократическим ценностям, ограничивает работу неправительственных организаций и отдаляет страну от членства в Евросоюзе. По мнению министра, «невозможно достичь консенсуса, если одна сторона хочет демократическую Грузию, а другая — чего-то другого»: «Вот почему мы говорим, что если Грузия хочет оставаться на европейском пути, она не может стоять одной ногой в Москве».
«Российским» закон об иноагентах считает также грузинская оппозиция, по мнению которой, инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Власти настаивают, что цель законопроекта — обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. В Кремле ранее отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом».
Парламент Грузии 14 мая принял закон в третьем и финальном чтении, несмотря на массовые протесты. Теперь документ должна подписать президент Саломе Зурабишвили; она неоднократно обещала, что наложит на него вето. Парламент намерен его преодолеть.
Видеокадры с задержанием человека, стрелявшего в премьер-министра Словакии
Полное видео со встречи Путина с командующими войсками военных округов
Минобороны сообщило о взятии Работино
Raiffeisen получил предупреждение от Минфина США из-за сделок с Россией
Зеленский отложил все международные поездки из-за сложной ситуации на фронте
Президент Чехии призвал остановить боевые действия на Украине и начать переговоры
Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. Видео
Севастопольцев предупредили о рассыпанных по городу суббоеприпасах ATACMS
«Пиратские» фильмы вернулись в прокат российских кинотеатров
Льготная ипотека на вторичное жилье: кто сможет ею воспользоваться
«Сургутнефтегаз» предложил одну из самых высоких дивдоходностей. Сколько заплатит компания
На Сахалине нашли капсулу времени. Фото
Генерал Лапин получил новое назначение
Инвесторам придется проходить еще одно тестирование. Предложение ЦБ