Главы МИД Литвы и Эстонии выступили перед митингующими в Тбилиси

Министры выступили перед протестующими из-за закона об иноагентах и заявили, что «место Грузии по праву в Европе». Мэр Тбилиси, генсек правящей «Грузинской мечты», счел их участие в митинге проявлением «не дружбы, а враждебности»

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Главы МИДов Эстонии, Литвы и Исландии Маргус Цахкна, Габриэлюс Ландсбергис и Тоурдис Кольбрун Рейкфьорд Гильфадоуттир приняли участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси, сообщает Interpressnews.

Они выступили перед собравшимися на проспекте Руставели и выразили пддержку демонстрантам. Появление министров на акции было встречено аплодисментами горожан, передает Rustavi2.

«Вы должны знать, что мы вместе с вами. Вы никогда больше не будете одни. Вы как нация выбираете путь в Европу. Это место по праву ваше, место Грузии по праву в Европе», — заявил Цахкна собравшимся. Ландсбергис с трибуны спросил «Куда идем?» на что участники митинга ответили: «В Европу!». На мероприятии были исполнены гимны Грузии и Евросоюза.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, генеральный секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта», которая внесла законопроект об иноагентах в парламент, раскритиковал выступление иностранных министров на митинге, посчитав, что это проявление «не дружбы, а враждебности». «Это попытка усилить поляризацию. Вы можете себе представить, чтобы наш министр иностранных дел, условно, поехал в Ереван и выступил там на акции оппозиции? Что это за отношение?» — сказал он в эфире Rustavi2 (цитата по Sputnik-Грузия). По мнению Каладзе, «есть попытка извне устроить переворот, революцию в стране».

Ландсбергис ранее выступил на пресс-конференции в Тбилиси, где заявил, что закон об иностранных агентах противоречит демократическим ценностям, ограничивает работу неправительственных организаций и отдаляет страну от членства в Евросоюзе. По мнению министра, «невозможно достичь консенсуса, если одна сторона хочет демократическую Грузию, а другая — чего-то другого»: «Вот почему мы говорим, что если Грузия хочет оставаться на европейском пути, она не может стоять одной ногой в Москве».

«Российским» закон об иноагентах считает также грузинская оппозиция, по мнению которой, инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Власти настаивают, что цель законопроекта — обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. В Кремле ранее отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом».

Парламент Грузии 14 мая принял закон в третьем и финальном чтении, несмотря на массовые протесты. Теперь документ должна подписать президент Саломе Зурабишвили; она неоднократно обещала, что наложит на него вето. Парламент намерен его преодолеть.