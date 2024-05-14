США пригрозили пересмотреть связи с Грузией из-за закона об иноагентах

США ожидают, что Саломе Зурабишвили наложит вето на закон об иноагентах «в кремлевском стиле», но если парламент преодолеет его, отношения Вашингтона и Тбилиси будут пересмотрены. Кремль отвергал влияние Москвы на инициативу

Карин Жан-Пьер (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Власти США обеспокоены тем, что парламент Грузии принял в окончательном чтении закон об иноагентах «в кремлевском стиле», он противоречит демократическим ценностям, заявила на брифинге представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Соединенные Штаты ожидают, что грузинский президент Саломе Зурабишвили наложит на закон вето, как неоднократно обещала, сказала Жан-Пьер. Если же парламент сумеет обойти вето, и документ все же примут, «это вынудит нас [США] фундаментально пересмотреть наши отношения с Грузией», предупредила она.

Принятие закона помешает интеграции Грузии в Евросоюз, уверена Жан-Пьер. Она отметила, что граждане страны показывают свое отношение к инициативе, выходя на протесты. Митинги в Тбилиси и других городах проходят с начала апреля, когда документ в парламент внесла правящая партия «Грузинская мечта» (в 2023 году аналогичный закон был отозван из-за массовых демонстраций).

14 мая помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен встретился в Тбилиси с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе. Тот пообещал представителю Госдепа, что грузинские власти «внимательно рассмотрят все справедливые замечания международных партнеров» к законопроекту. Днем ранее, по словам Кобахидзе, от встречи с О'Брайеном отказался основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, поскольку представитель Госдепа собирался затронуть тему санкций.

В Евросоюзе вероятные санкции против Грузии пока не обсуждают, но надеются, что страна «вернется на путь европейской интеграции». Тбилиси в конце 2023 года получил статус кандидата на вступление в ЕС.

Оппозиция Грузии называет проект «О прозрачности иностранного влияния» российским и уверена, что инициатива направлена против гражданского сектора и лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. Власти настаивают, что цель законопроекта — обеспечение прозрачности финансируемых из-за рубежа неправительственных организаций и СМИ. В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом», а протесты из-за закона назвали внутренним делом Грузии.