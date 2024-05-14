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Политика ,  
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Президент Грузии пообещала наложить вето на принятый закон об иноагентах

Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Daro Sulakauri / Getty Images)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект об иноагентах, который вызвал в стране массовые протесты. Об этом она сообщила телеканалу CNN.

В беседе с корреспондентом телеканала Зурабишвили отметила, что парламентские выборы, которые пройдут в стране в октябре, дадут шанс «отменить» законопроект.

«Мы должны использовать эту мобилизацию общества и эту консолидацию политических партий, чтобы пойти и победить на этих выборах, потому что это европейский путь», — сказала она.

Днем 14 мая грузинский парламент принял закон об иноагентах, который вызвал в стране широкий общественный резонанс. Теперь документ должна подписать Зурабишвили. Президент и ранее говорила, что наложит на законопроект вето. Однако правящая партия «Грузинская мечта», которая располагает в парламенте большинством, может обойти вето путем голосования.

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Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

В центре Тбилиси после принятия в третьем чтении закона об иноагентах вновь начался митинг. Протестующие собрались на площади Героев. Они пытались перекрыть дорогу, нескольких активистов задержала полиция.

Еще одна акция проходит у здания парламента на проспекте Руставели, протестующие сломали заграждения. Как сообщает телеканал «Рустави», там также задержали около десяти человек.

Массовые протесты в Грузии из-за закона проходят не первый день. Во время слушаний в парламенте неоднократно происходили драки между депутатами от правящей партии и представителями оппозиции. Оппозиционные депутаты Грузии называют законопроект «российским» и полагают, что инициатива лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом».

Евросоюз назвал принятие закона об «иностранном влиянии» препятствием к вступлению Грузии в объединение. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, допустил, что власти «аннулируют, переделают» закон или примут новый, если страну включат в ЕС.

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Теги
Грузия иноагенты вето Саломе Зурабишвили

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

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Читать
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