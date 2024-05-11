В Швейцарии назвали неизменным нейтралитет на фоне конференции по Украине

В Швейцарии исключили влияние конференции по Украине на нейтралитет

Нейтралитет Швейцарии является постоянным, конференция по Украине в июне не изменит статус страны. Об этом заявили агентству Reuters в швейцарском министерстве иностранных дел.

Быть нейтральным — не значит быть безразличным, подчеркнули в ведомстве. Швейцария осуждает действия России на территории Украины и поддерживает Киев, напомнили в МИДе.

На конференции речь будет идти не о наведении мостов и немедленном мире, заявил в разговоре с Reuters бывший посол Швейцарии в Австралии, Сингапуре и Кувейте Дэниел Уокер. По его словам, участники саммита обсудят способы укрепления Украины.

В начале 2024 года Швейцария объявила о готовности организовать мирную конференцию по Украине. Участники встречи обсудят в том числе «формулу мира» Зеленского, предложенную украинским президентом в 2022 году. План предполагает, в частности, вывод российских войск с украинской территории и возвращение России и Украины к границам 1991 года.

Тогда глава МИД страны Иньяцио Кассис подчеркнул, что не все пункты плана, предложенного украинским президентом, могут послужить основанием для переговоров враждующих сторон. 10 апреля Берн объявил, что саммит по урегулированию кризиса пройдет 15–16 июня в Бюргенштоке.

Москву не пригласили для участия в конференции «на этом этапе», заявили в МИД Швейцарии. Россия сообщала о своей незаинтересованности в переговорах, подчеркнули в ведомстве.

Российские политики неоднократно исключали возможность участия Москвы в конференции. В частности, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Швейцария не подходит в качестве площадки для переговорного процесса по Украине из-за своей враждебной позиции.