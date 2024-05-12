МЧС: число погибших в результате обрушения дома в Белгороде выросло до пяти

Число погибших после обрушения дома в Белгороде возросло до пяти

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Число погибших в результате обрушения жилого многоэтажного дома в Белгороде возросло до пяти.

«Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек», — сообщили в МЧС.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков написал, что спасатели обнаружили двоих погибших под руинами обрушившегося дома.

Экстренные службы сообщили о спасении одного мужчины и одной женщины.

Подъезд дома обрушился из-за падения обломка сбитой ракеты «Точка-У», запущенной по Белгороду со стороны Украины. По предварительной информации, всего в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей. В городе за день несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности, из-за чего спасателям приходилось приостанавливать поиски.