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Военная операция на Украине ,  
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Число погибших после обрушения дома в Белгороде возросло до пяти

МЧС: число погибших в результате обрушения дома в Белгороде выросло до пяти
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС

Число погибших в результате обрушения жилого многоэтажного дома в Белгороде возросло до пяти.

«Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек», — сообщили в МЧС.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков написал, что спасатели обнаружили двоих погибших под руинами обрушившегося дома.

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Экстренные службы сообщили о спасении одного мужчины и одной женщины.

Подъезд дома обрушился из-за падения обломка сбитой ракеты «Точка-У», запущенной по Белгороду со стороны Украины. По предварительной информации, всего в Белгороде пострадали 20 человек, в том числе двое детей. В городе за день несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности, из-за чего спасателям приходилось приостанавливать поиски.

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