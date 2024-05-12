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Военная операция на Украине ,  
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Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж

Подъезда жилого дома в Белгороде обрушился после ракетной атаки
Сюжет
Военная операция на Украине

Снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Белгороде при обстреле, в результате обрушился весь подъезд с десятого по первый этажи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позднее во время разбора завалов произошло повторное обрушение.
В результате попадания обрушился весь подъезд с десятого по первый этажи.
Фото: Reuters

В результате попадания обрушился весь подъезд с десятого по первый этажи.

Во время разбора завалов произошло повторное обрушение.
Фото: РИА Новости

Во время разбора завалов произошло повторное обрушение.

СК возбудил уголовное дело о теракте.
Фото: Reuters

СК возбудил уголовное дело о теракте.

Минобороны отчиталось об отражении атаки на регион, силы ПВО уничтожили шесть ракет &laquo;Точка-У&raquo;, четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО &laquo;Ольха&raquo;. Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет &laquo;Точка-У&raquo;, пояснили в ведомстве.
Фото: Reuters

Минобороны отчиталось об отражении атаки на регион, силы ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», пояснили в ведомстве.

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС
Фото: Павел Колядин / ТАСС
МЧС сообщало, что удалось спасти 16 человек. По данным Гладкова, пострадали 19 человек.
Фото: РИА Новости

МЧС сообщало, что удалось спасти 16 человек. По данным Гладкова, пострадали 19 человек.

Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
Фото: Елизавета Демидова / ТАСС
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Теги
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