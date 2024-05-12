Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж
Снаряд попал в многоквартирный жилой дом в Белгороде при обстреле, в результате обрушился весь подъезд с десятого по первый этажи, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позднее во время разбора завалов произошло повторное обрушение.
В результате попадания обрушился весь подъезд с десятого по первый этажи.
Во время разбора завалов произошло повторное обрушение.
СК возбудил уголовное дело о теракте.
Минобороны отчиталось об отражении атаки на регион, силы ПВО уничтожили шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда РСЗО Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», пояснили в ведомстве.
МЧС сообщало, что удалось спасти 16 человек. По данным Гладкова, пострадали 19 человек.
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