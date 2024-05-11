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В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку

СК задержал подозреваемого по делу о падении автобуса в реку Мойка в Петербурге
Водитель упавшего в реку автобуса несколько дней нормально не отдыхал, выяснил СК. Ведомство сообщило о задержании ответственного за отдых водителей сотрудника транспортной компании, ему грозит до десяти лет заключения
Фото: МЧС России / ТАСС
Фото: МЧС России / ТАСС

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого по делу о гибели людей при падении пассажирского автобуса в реку Мойку, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Речь идет о «начальнике автоколонны» компании «Такси». Он контролировал соблюдение трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режим отдыха водителей, работавших в компании. Следствие выяснило, что водитель упавшего в реку автобуса несколько дней не мог отдохнуть необходимое количество времени.

Задержанного подозревают по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК), она грозит лишением свободы на срок до десяти лет.

В Петербурге задержали подозреваемого по делу о падении автобуса в реку
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Авария произошла днем 10 мая. Водитель не справился с управлением при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост, в результате автобус развернуло, он пробил ограду и упал в воду. В салоне находилось около 20 человек, семь из них погибли. Среди них преподавательница Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) филолог-русист Тамара Горчакова.

Водителя автобуса задержали, он проходит по делу подозреваемым. Телеграм-канал Mash и «МК» писали, что это 44-летний Рахматшох Курбонов, «МК» называл его уроженцем Таджикистана.

Супруга водителя рассказала, что накануне аварии у ее мужа тоже была рабочая смена. В тот день он вышел на работу в пять утра, а вернулся только в два часа ночи, причем уже в 7:30 ему позвонили с работы и попросили выйти на смену. Вместе с тем, представители ООО «Такси» Роман Юренев заверил в беседе с РБК, что водитель перед выходом на маршрут прошел необходимое медицинское освидетельствование.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Санкт-Петербург Автобус Мойка
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