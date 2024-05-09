Министр обороны Германии Писториус: Берлин купит у США три РСЗО HIMARS для Киева

Германия купит у США три РСЗО HIMARS для Украины

Германия закупит у США три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и передаст их Киеву, заявил глава Минобороны страны Борис Писториус во время визита в Вашингтон. Его слова приводит телеканал NTV.

Кроме того, по данным канала, министр заверил американскую сторону, что Берлин готов взять на себя бóльшую ответственность за безопасность в Европе и мире в военном отношении. В то же время он призвал правительство США не ослаблять совместных усилий в Европе.

Первую партию РСЗО HIMARS Киев получил от США в июне 2022 года. С тех пор Вашингтон передал Украине около 40 таких установок. Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении этих систем.

РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — высокомобильная реактивная система залпового огня. Разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996–2000-м, производится с 2003 года. Дальность стрельбы — до 500 км в зависимости от используемых ракет. Особенность системы заключается в том, что может быстро развернуться, произвести стрельбу и покинуть место, откуда велся обстрел.

Россия осуждает поставки вооружений Киеву. В Кремле подчеркивают, что это затянет конфликт и не помешает достичь целей военной операции.