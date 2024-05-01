 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Германии сожгли летний домик главы Rheinmetall

В Германии сожгли летний домик главы Rheinmetall Армина Паппергера
Сюжет
Военная операция на Украине
К поджогу могут быть причастны левые экстремисты, пишет Bild. Они опубликовали в Сети заявление, в котором обвинили Rheinmetall в огромных прибылях из-за поставок танков на Украину
Фото: Daniel Schulz / FPÖ Feuerwehr Südheide / kfv-celle.de
Фото: Daniel Schulz / FPÖ Feuerwehr Südheide / kfv-celle.de

В Хермансбурге (Нижняя Саксония) подожгли летний домик главы крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall Армина Паппергера, пишет Bild. К этому могут быть причастны левые экстремисты, отмечает издание.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство в летнем домике Армина Паппергера», — цитирует газета заявление радикалов, опубликованное на платформе Indymedia.

Rheinmetall получил заказ на поставку Украине 20 БМП Marder
Экономика
БМП&nbsp;Marder

Поджог они объяснили тем, что Rheinmetall является «одним из бенефициаров Zeitenwende («поворотный момент»; в 2022 году это слово было выбрано Обществом немецкого языка словом года и связано с началом военных действий на Украине). По их словам, концерн запасся «различными старыми типами танков», которые «теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и с огромной прибылью». «Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — говорится в заявлении.

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн в том числе выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2. Его продукция включена в пакеты военной помощи Запада Украине.

В конце радикалы потребовали освободить участницу немецкой леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF) 65-летнюю Даниэлу Клетте, арестованную в феврале. Клетте более 30 лет скрывалась от правосудия.

Немецкие спецслужбы начали расследование, подлинность опубликованного заявления проверяется.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Rheinmetall поджог Германия
Материалы по теме
Немецкая оборонка избавилась от имиджа, как у «отраслей греха»
Политика
Глава Rheinmetall предложил создать в Европе аналог «Железного купола»
Политика
Rheinmetall построит на Украине как минимум четыре завода
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
Маск согласился с тем, что Украине следовало заключить мир в Стамбуле Политика, 15:26
В Москву доставили первый Tesla Cybertruck Технологии и медиа, 15:22
Число погибших при обрушении автомагистрали в Китае выросло до 24 Общество, 15:13
Грузинский боксер заявил о попытке подкупа перед финалом ЧЕ с россиянином Спорт, 15:03
Шри-Ланка продлила выдачу бесплатных виз россиянам на неопределенный срок Общество, 14:55
В Дубае закрыли дело Промеса о ДТП Спорт, 14:53
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 14:45
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Воздушных силах Украины допустили появление первых F-16 «после Пасхи» Политика, 14:44
На Ставрополье возбудили дело после гибели лошадей на конном заводе Общество, 14:17
Игрок ЦСКА пропустит финал молодежного Кубка Азии ради матча с «Зенитом» Спорт, 14:16
В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка» из-за угроз безопасности Общество, 14:14
В Германии сожгли летний домик главы Rheinmetall Политика, 13:52
В Японии произошел пожар в машинном зале АЭС Общество, 13:35
Капитан «Динамо» перешел в «Спартак» Спорт, 13:35