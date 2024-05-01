В Германии сожгли летний домик главы Rheinmetall

К поджогу могут быть причастны левые экстремисты, пишет Bild. Они опубликовали в Сети заявление, в котором обвинили Rheinmetall в огромных прибылях из-за поставок танков на Украину

Фото: Daniel Schulz / FPÖ Feuerwehr Südheide / kfv-celle.de

В Хермансбурге (Нижняя Саксония) подожгли летний домик главы крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall Армина Паппергера, пишет Bild. К этому могут быть причастны левые экстремисты, отмечает издание.

«В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы установили зажигательное устройство в летнем домике Армина Паппергера», — цитирует газета заявление радикалов, опубликованное на платформе Indymedia.

Поджог они объяснили тем, что Rheinmetall является «одним из бенефициаров Zeitenwende («поворотный момент»; в 2022 году это слово было выбрано Обществом немецкого языка словом года и связано с началом военных действий на Украине). По их словам, концерн запасся «различными старыми типами танков», которые «теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и с огромной прибылью». «Rheinmetall планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе», — говорится в заявлении.

Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн в том числе выпускает боевые машины пехоты Lynx и Marder, бронеавтомобили Gefas, грузовики Yak, танки Leopard 2. Его продукция включена в пакеты военной помощи Запада Украине.

В конце радикалы потребовали освободить участницу немецкой леворадикальной террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF) 65-летнюю Даниэлу Клетте, арестованную в феврале. Клетте более 30 лет скрывалась от правосудия.

Немецкие спецслужбы начали расследование, подлинность опубликованного заявления проверяется.