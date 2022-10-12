Глава Минобороны Украины Резников: Киев получил от США четыре дополнительные РСЗО HIMARS

Глава Минобороны Украины сообщил о получении от США четырех РСЗО HIMARS

Глава Минобороны Украины поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина и президента США Джо Байдена за предоставленную военную помощь. Он анонсировал, что на встрече военной коалиции Рамштайн-6 «будет больше» помощи

Фото: SASCHA STEINBACH / EPA / ТАСС

На Украину прибыли четыре дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS от США. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников в Twitter.

«Четыре дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарен Джо Байдену, Ллойду Остину и американскому народу <...> Отличные новости в преддверии Рамштайн-6, куда я иду завтра. Там будет больше», — написал он.

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