Путин выступил с речью на параде Победы. Видео
Президент России Владимир Путин выступил на военном параде на Красной площади в Москве по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства заявил о «сложном, рубежном периоде» в истории России, подчеркнув, что день Победы отмечается в условиях проведения военной операции на Украине.
В параде принимают участие свыше 70 единиц военной техники и более 9 тыс. человек, среди которых — участники военной операции.
Вместе с Путиным за парадом наблюдают лидеры девяти стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика