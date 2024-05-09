Кадры выступления Владимира Путина на параде по случаю 79-й годовщины Победы

Путин выступил с речью на параде Победы. Видео

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Президент России Владимир Путин выступил на военном параде на Красной площади в Москве по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства заявил о «сложном, рубежном периоде» в истории России, подчеркнув, что день Победы отмечается в условиях проведения военной операции на Украине.

В параде принимают участие свыше 70 единиц военной техники и более 9 тыс. человек, среди которых — участники военной операции.

Вместе с Путиным за парадом наблюдают лидеры девяти стран — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Кубы, Гвинеи-Бисау и Лаоса.