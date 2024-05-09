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Военная операция на Украине ,  
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Нарышкин назвал эскалацией обсуждение отправки западных войск на Украину

Нарышкин: заявления об отправке западных войск на Украину являются эскалацией
Сюжет
Военная операция на Украине

Заявления об отправке иностранных войск на Украину можно расценивать как эскалацию конфликта. Такое мнение в разговоре с «РИА Новости» высказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», — сказал он.

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В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон допустил, что в будущем на Украине могут появиться западные войска. В начале мая он назвал два условия, необходимые для этого: прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

В Кремле сочли эти условия опасными. Москва ранее допускала возможность прямого конфликта между НАТО и Россией в случае появления на Украине западных войск.

Представители Запада опровергли слова Макрона. Например, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов по размещению своих боевых подразделений на Украине.

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Теги
Сергей Нарышкин Украина военный контингент
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