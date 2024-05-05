Axios узнал о приостановке отправки военной помощи США Израилю

Израиль получал от США снаряды для танков и артиллерии, ракеты и т.д. На прошлой неделе поставки впервые с 7 октября 2023-го были приостановлены. В США идут пропалестинские протесты, но Байден обещал не менять позицию из-за них

Фото: Amir Cohen / Reuters

США на прошлой неделе приостановили поставку снарядов израильской армии, сообщает портал Axios со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников. Издание отмечает, что это произошло впервые с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023-го.

Причина приостановки поставок неизвестна. Госдепартамент, Белый дом и Пентагон не предоставили комментариев порталу.

The Washington Post отмечает, что Израиль является крупнейшим получателем американской военной помощи со времен Второй мировой войны. После 7 октября Израилю были отправлены снаряды для танков, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды (об этом сообщалось официально), а также высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, противобункерные ракеты, была санкционирована передача 25 истребителей F-35A, сказали источники газеты.

Израиль ведет подготовку к операции в Рафахе на юге сектора Газа, как заявил 5 мая министр обороны страны Йоав Галант, она будет проведена в ближайшем будущем, поскольку ХАМАС «не намерен заключать с нами какие-либо соглашения». Речь идет о переговорах по временному прекращению огня и обмену израильских заложников на палестинских заключенных. 4–5 мая в Египте (он вместе с Катаром и США являются посредниками в процессе обсуждения сделки) состоялся очередной раунд переговоров с ХАМАС (без участия Израиля). Его результаты неизвестны.

США не одобряют проведение операции Израиля в Рафахе. Как рассказали источники Axios, у госсекретаря США Энтони Блинкена во время последнего визита в Израиль состоялся «жесткий» разговор с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху по поводу операции. Глава Госдепа предупредил израильского политика, что США выступят публично против нее, если она будет проводиться, и что она негативно скажется на американо-израильских отношениях.

Блинкен ранее официально говорил о неприятии Вашингтоном операции в Рафахе. Он отмечал, что военные действия подобного рода будут иметь «ужасные последствия» для населения этого района — там, указывал госсекретарь, находятся около 1,4 млн человек, а плана их эвакуации не было представлено.

В последние недели в США идут крупные протесты в поддержку Палестины. В основном они проходят в университетах и колледжах — в Вирджинии, Мичигане, Миссисипи, Калифорнии и других штатах. Число задержанных к 3 мая участников акций за три недели превысило 2 тыс., подсчитал NBC.

Всплеск пропалестинской активности произошел на фоне одобрения властями США нового пакета помощи Израилю на общую сумму $26,38 млрд. Президент США Джо Байден отмечал в начале мая, что протесты в поддержку палестинцев не окажут влияния на позицию Вашингтона в конфликте на Ближнем Востоке.