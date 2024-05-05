Axios узнал о приостановке отправки военной помощи США Израилю
США на прошлой неделе приостановили поставку снарядов израильской армии, сообщает портал Axios со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников. Издание отмечает, что это произошло впервые с момента нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023-го.
Причина приостановки поставок неизвестна. Госдепартамент, Белый дом и Пентагон не предоставили комментариев порталу.
The Washington Post отмечает, что Израиль является крупнейшим получателем американской военной помощи со времен Второй мировой войны. После 7 октября Израилю были отправлены снаряды для танков, 155-миллиметровые артиллерийские снаряды (об этом сообщалось официально), а также высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, противобункерные ракеты, была санкционирована передача 25 истребителей F-35A, сказали источники газеты.
Израиль ведет подготовку к операции в Рафахе на юге сектора Газа, как заявил 5 мая министр обороны страны Йоав Галант, она будет проведена в ближайшем будущем, поскольку ХАМАС «не намерен заключать с нами какие-либо соглашения». Речь идет о переговорах по временному прекращению огня и обмену израильских заложников на палестинских заключенных. 4–5 мая в Египте (он вместе с Катаром и США являются посредниками в процессе обсуждения сделки) состоялся очередной раунд переговоров с ХАМАС (без участия Израиля). Его результаты неизвестны.
США не одобряют проведение операции Израиля в Рафахе. Как рассказали источники Axios, у госсекретаря США Энтони Блинкена во время последнего визита в Израиль состоялся «жесткий» разговор с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху по поводу операции. Глава Госдепа предупредил израильского политика, что США выступят публично против нее, если она будет проводиться, и что она негативно скажется на американо-израильских отношениях.
Блинкен ранее официально говорил о неприятии Вашингтоном операции в Рафахе. Он отмечал, что военные действия подобного рода будут иметь «ужасные последствия» для населения этого района — там, указывал госсекретарь, находятся около 1,4 млн человек, а плана их эвакуации не было представлено.
В последние недели в США идут крупные протесты в поддержку Палестины. В основном они проходят в университетах и колледжах — в Вирджинии, Мичигане, Миссисипи, Калифорнии и других штатах. Число задержанных к 3 мая участников акций за три недели превысило 2 тыс., подсчитал NBC.
Всплеск пропалестинской активности произошел на фоне одобрения властями США нового пакета помощи Израилю на общую сумму $26,38 млрд. Президент США Джо Байден отмечал в начале мая, что протесты в поддержку палестинцев не окажут влияния на позицию Вашингтона в конфликте на Ближнем Востоке.
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России