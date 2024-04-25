 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США и Нигер начнут обсуждение вывода американского контингента

Госдеп: США и Нигер 25 апреля начнут переговоры по выводу американских военных

Представители США и Нигера 25 апреля проведут встречу в Ниамее, на которой начнут обсуждать «упорядоченный и ответственный» вывод американских сил из страны, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

С американской стороны на встрече будут посол в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман, который представляет Африканское командование Вооруженных сил страны. На следующей неделе пройдет еще несколько встреч «для координации процесса вывода войск с обеспечением прозрачности и взаимного уважения».

Кроме того, «в ближайшие месяцы» в Ниамей приедет первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл для обсуждения сотрудничества с властями страны в разных сферах.

США выведут войска из Нигера
Политика
Фото:Andrew Renneisen / Getty Images

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили 20 апреля, что власти США согласились вывести весь военный контингент из Нигера. Месяцем ранее военная хунта, которая пришла к власти в республике, свергнув президента Мохамеда Базума, разорвала военное соглашение с США.

В Нигере, по данным на 2023 года, находятся порядка 1,1 тыс. американских военнослужащих. Также там размещена авиабаза США, которая помогала военным отслеживать активность террористических и экстремистских группировок в Нигере и соседних странах.

В середине апреля «РИА Новости» сообщило о прибытии «российских специалистов» в Нигер. «Африканский корпус» на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов», — рассказал один из прибывших.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Нигер США переговоры
Материалы по теме
США выведут войска из Нигера
Политика
Информатор пожаловался конгрессу на Белый дом из-за ситуации в Нигере
Политика
Нигер разорвал военное соглашение с США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Guardian сообщила о лазейке для импорта российской нефти в Британию Политика, 08:01
Власти допустили перенос сроков сдачи рыболовных судов под инвестквоты Бизнес, 08:00
США и Нигер начнут обсуждение вывода американского контингента Политика, 07:54
Река Ишим в Абатском районе Тюменской области поднялась на 2 м за сутки Общество, 07:31
МВФ пересмотрел траекторию динамики России в мировой экономике Экономика, 07:30
Экс-помощников Трампа обвинили во вмешательстве в выборы 2020 года Политика, 07:16
Кладбища в пустыне. Китайские электрокары теряют продажи вслед за Tesla Pro, 07:00
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Минтруд заявил о равенстве полов, несмотря на разрыв в зарплатах Экономика, 07:00
Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат против болезни Бехтерева Общество, 07:00
Президент Абхазии заявил о блокировке проекта запуска аэропорта в Сухуме Общество, 06:41
В Новосибирской области пассажирская «Газель» столкнулась с грузовиком Общество, 06:25
ТАСС узнал об аресте счетов и активов экс-замминистра Иванова и его семьи Политика, 06:12
Финразведка и ЦБ начали тестировать сервис «Знай своего криптоклиента» Финансы, 06:00
Суд вынес приговор двум военным за нападение на херсонских полицейских Общество, 05:41