США и Нигер начнут обсуждение вывода американского контингента

Представители США и Нигера 25 апреля проведут встречу в Ниамее, на которой начнут обсуждать «упорядоченный и ответственный» вывод американских сил из страны, говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

С американской стороны на встрече будут посол в Нигере Кэтлин Фитцгиббон и генерал-майор Кен Экман, который представляет Африканское командование Вооруженных сил страны. На следующей неделе пройдет еще несколько встреч «для координации процесса вывода войск с обеспечением прозрачности и взаимного уважения».

Кроме того, «в ближайшие месяцы» в Ниамей приедет первый заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл для обсуждения сотрудничества с властями страны в разных сферах.

Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили 20 апреля, что власти США согласились вывести весь военный контингент из Нигера. Месяцем ранее военная хунта, которая пришла к власти в республике, свергнув президента Мохамеда Базума, разорвала военное соглашение с США.

В Нигере, по данным на 2023 года, находятся порядка 1,1 тыс. американских военнослужащих. Также там размещена авиабаза США, которая помогала военным отслеживать активность террористических и экстремистских группировок в Нигере и соседних странах.

В середине апреля «РИА Новости» сообщило о прибытии «российских специалистов» в Нигер. «Африканский корпус» на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера. С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов», — рассказал один из прибывших.