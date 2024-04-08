Генерал ВСУ попросил украинцев не надеяться «отсидеться» при мобилизации

Никому не удастся отсидеться при мобилизации на Украине, заявил генерал ВСУ Александр Павлюк. Он также счел неприемлемым негативное отношение украинцев к сотрудникам военкоматов, но признал случаи превышения полномочий

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Украинцы должны отбросить эмоции, не поддаваться на провокации и понять, что никому не удастся избежать мобилизации, написал командующий сухопутными силами ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Необходимо понять, что никто не сможет отсидеться [при мобилизации]. На кону судьба страны, судьба нашего народа», — написал военачальник.

Павлюк назвал ситуацию на фронте непростой, но гораздо более предсказуемой и контролируемой, чем в начале военной операции на Украине. Он также отметил, что, сколько бы Киев ни получал оружия, военным нужны и люди.

Генерал ВСУ заявил о негативном отношении украинцев к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), что не приемлемо. «Мы не имеем права заставлять их чувствовать себя виноватыми, ненужными или опасными для тех, чьи жизни они буквально спасли», — сказал он, признав при этом, что система ТЦК неидеальная, в частности есть случаи превышения должностных полномочий. «Мы это осознаем и работаем над ее совершенствованием», — добавил Павлюк.

Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. В декабре 2023-го президент Владимир Зеленский говорил о просьбе военных дополнительно призвать 500 тыс. человек. Спустя четыре месяца он подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, которыми в том числе предусматриваются снижение возраста призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, создание электронного кабинета призывников и отмена категории ограниченно годных.

Ранее Павлюк раскритиковал уклонистов и тех, кто называет военнослужащих ТЦК «людоловами». «Мы дошли до травли военных ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины», — писал он в телеграм-канале.

В апреле издание «Страна» писало о самоубийстве 32-летнего мужчины в военкомате в Кировоградской области, а «Суспiльне» — об уголовном деле по факту избиения 14-летнего подростка военкомами в Одесской области. По данным издания, молодого человека пытались мобилизовать с применением физической силы.