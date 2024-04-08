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Военная операция на Украине ,  
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Генерал ВСУ попросил украинцев не надеяться «отсидеться» при мобилизации

Генерал ВСУ Павлюк заявил, что при мобилизации отсидеться никому не удастся
Сюжет
Военная операция на Украине
Никому не удастся отсидеться при мобилизации на Украине, заявил генерал ВСУ Александр Павлюк. Он также счел неприемлемым негативное отношение украинцев к сотрудникам военкоматов, но признал случаи превышения полномочий
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Украинцы должны отбросить эмоции, не поддаваться на провокации и понять, что никому не удастся избежать мобилизации, написал командующий сухопутными силами ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

«Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Необходимо понять, что никто не сможет отсидеться [при мобилизации]. На кону судьба страны, судьба нашего народа», — написал военачальник.

Павлюк назвал ситуацию на фронте непростой, но гораздо более предсказуемой и контролируемой, чем в начале военной операции на Украине. Он также отметил, что, сколько бы Киев ни получал оружия, военным нужны и люди.

Генерал ВСУ заявил о негативном отношении украинцев к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), что не приемлемо. «Мы не имеем права заставлять их чувствовать себя виноватыми, ненужными или опасными для тех, чьи жизни они буквально спасли», — сказал он, признав при этом, что система ТЦК неидеальная, в частности есть случаи превышения должностных полномочий. «Мы это осознаем и работаем над ее совершенствованием», — добавил Павлюк.

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Фото:OOTCKSP / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. В декабре 2023-го президент Владимир Зеленский говорил о просьбе военных дополнительно призвать 500 тыс. человек. Спустя четыре месяца он подписал пакет поправок в закон о военной обязанности и воинской службе, которыми в том числе предусматриваются снижение возраста призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, создание электронного кабинета призывников и отмена категории ограниченно годных.

Ранее Павлюк раскритиковал уклонистов и тех, кто называет военнослужащих ТЦК «людоловами». «Мы дошли до травли военных ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины», — писал он в телеграм-канале.

В апреле издание «Страна» писало о самоубийстве 32-летнего мужчины в военкомате в Кировоградской области, а «Суспiльне» — об уголовном деле по факту избиения 14-летнего подростка военкомами в Одесской области. По данным издания, молодого человека пытались мобилизовать с применением физической силы.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина ВСУ мобилизация
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