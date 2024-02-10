Правительство Украины уволило первого замглавы Минобороны Павлюка

Александр Павлюк (Фото: mil.gov.ua)

Кабинет министров Украины уволил с должности первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Александра Павлюка, сообщил в телеграм-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Уволен Павлюк Александр Алексеевич с должности первого заместителя министра обороны Украины в связи с переходом на другую работу», — написал он.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил увольнение своего заместителя. «Сегодня решением правительства уволен первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк», — написал он в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Накануне издание «Зеркало недели» сообщило со ссылкой на источник в украинском Минобороны, что Павлюк может сменить Александра Сырского на посту командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем ранее президент страны Владимир Зеленский назначил Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного.

Указ о назначении Павлюка на новую должность на сайте президента Украины пока не опубликован.

Павлюк с 1991 года служил в армии, в его послужном списке — командование в 2006–2007 годах украинским миротворческим контингентом в Косово. Подразделение под командованием Павлюка принимало участие в боевых действиях в Донбассе в 2014–2015 годах.

В 2015–2017 годах Павлюк был начальником штаба — первым заместителем командующего войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск ВСУ, там же получил должность командующего, которую занимал до 2020 года. В 2020–2021 годах руководил подготовкой командования Сухопутных войск ВСУ, а затем стал командующим Операцией Объединенных сил (ООС, так назывался формат операции в Донбассе с 2018 года).

После начала российской военной спецоперации на Украине Павлюк сначала отвечал за оборону на востоке страны, а затем, в период с 15 марта по 21 мая 2022-го, был главой Киевской областной военной администрации. После вернулся на должность начальника штаба — замкомандующего Сухопутными войсками, вместе с этим был командующим Группировкой сил и средств обороны Киева. На свою должность в Минобороны пришел около года назад.