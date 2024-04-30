Двое жителей пострадали при обстреле курского села Козино

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В Курской области было обстреляно село Козино, ранены двое жителей, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В результате обстрела повреждено десять домовладений, перебита линия электропередачи. Подомовой обход продолжается», — сообщил Старовойт в Telegram.

Из-за повреждения ЛЭП света частично нет также в селах Локоть и Городище.

Село Козино расположено близ границы с Украиной.

Населенные пункты Курской области регулярно попадают под обстрелы и становятся мишенью беспилотников с начала военной операции на Украине. 28 апреля были обстреляны пять районов области.