Двое жителей пострадали при обстреле курского села Козино
В Курской области было обстреляно село Козино, ранены двое жителей, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В результате обстрела повреждено десять домовладений, перебита линия электропередачи. Подомовой обход продолжается», — сообщил Старовойт в Telegram.
Из-за повреждения ЛЭП света частично нет также в селах Локоть и Городище.
Село Козино расположено близ границы с Украиной.
Населенные пункты Курской области регулярно попадают под обстрелы и становятся мишенью беспилотников с начала военной операции на Украине. 28 апреля были обстреляны пять районов области.
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