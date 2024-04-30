Дрон повредил линию электропередачи в селе Белгородской области

Гладков: при падении FPV-дрона линия электропередачи повредилась в Щетиновке

Село Щетиновка подверглось атаке со стороны Украины, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В результате падения FPV-дрона повреждена кровля в одном частном жилом домовладении. Также осколком снаряда повреждена линия электропередачи — жители одной из улиц остаются временно без света», — рассказал Гладков. Он добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий падения беспилотника после согласования с Минобороны.

За 30 апреля Белгородская область неоднократно подверглась атакам Вооруженных сил Украины. Днем над регионом сбили несколько беспилотников, затем под обстрел попало село Старый Хутор. В нем жители временно остались без света, поскольку линия электропередачи получила повреждения.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.