Дрон повредил линию электропередачи в селе Белгородской области
Село Щетиновка подверглось атаке со стороны Украины, никто из мирных жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«В результате падения FPV-дрона повреждена кровля в одном частном жилом домовладении. Также осколком снаряда повреждена линия электропередачи — жители одной из улиц остаются временно без света», — рассказал Гладков. Он добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий падения беспилотника после согласования с Минобороны.
За 30 апреля Белгородская область неоднократно подверглась атакам Вооруженных сил Украины. Днем над регионом сбили несколько беспилотников, затем под обстрел попало село Старый Хутор. В нем жители временно остались без света, поскольку линия электропередачи получила повреждения.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
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