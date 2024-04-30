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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

Атаку пресекли около 14:00 мск. Это не первая атака на регион за сутки: губернатор Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении воздушной цели на подлете к Белгороду, а Минобороны — беспилотника около 12:00 мск.

Гладков сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к Белгороду
Политика

С начала российской военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, в ночь на 27 апреля средства ПВО уничтожили и перехватили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем, а также два дрона над территорией Крымского полуострова.

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Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники ПВО
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