Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона над Белгородской областью

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

Фото: РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

Атаку пресекли около 14:00 мск. Это не первая атака на регион за сутки: губернатор Вячеслав Гладков сообщал об уничтожении воздушной цели на подлете к Белгороду, а Минобороны — беспилотника около 12:00 мск.

С начала российской военной операции на Украине российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников. В частности, в ночь на 27 апреля средства ПВО уничтожили и перехватили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов над Краснодарским краем, а также два дрона над территорией Крымского полуострова.