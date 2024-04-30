Гладков: силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду

Гладков сообщил об уничтожении воздушной цели на подлете к Белгороду

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор. Утром в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, примерно через полчаса сигнал тревоги отменили

Силы ПВО сбили воздушную цель на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Система ПВО сработала в Белгородском районе.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

В 07:29 в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность, в 08:03 сигнал тревоги отменен.

В прошлый раз Минобороны заявляло о попытке ракетной атаки на Белгородскую область 26 апреля. Тогда были уничтожены два снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха», отчитывалось ведомство.