Жители села в Белгородской области остались без света после обстрела

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жители села Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области временно остались без света из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть повреждение линии электропередачи, жители села временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — уточнил глава региона.

Днем 30 апреля над Белгородской областью сбили несколько беспилотников: Гладков сообщил об уничтожении дронов в 14:00 мск, а до этого — при подлете к Белгороду. Также об одной сбитой воздушной цели сообщило Минобороны, ее уничтожили около 12:00 мск.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Белгородская область, наравне с Курской и Брянской областями, подвергаются атакам чаще всего.