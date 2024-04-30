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Военная операция на Украине ,  
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Жители села в Белгородской области остались без света после обстрела

Гладков: жители Старого Хутора остались без света после обстрела ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жители села Старый Хутор Валуйского городского округа Белгородской области временно остались без света из-за обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Есть повреждение линии электропередачи, жители села временно остаются без света. Аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — уточнил глава региона.

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Днем 30 апреля над Белгородской областью сбили несколько беспилотников: Гладков сообщил об уничтожении дронов в 14:00 мск, а до этого — при подлете к Белгороду. Также об одной сбитой воздушной цели сообщило Минобороны, ее уничтожили около 12:00 мск.

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Белгородская область, наравне с Курской и Брянской областями, подвергаются атакам чаще всего.

Жители села в Белгородской области остались без света после обстрела
Жители села в Белгородской области остались без света после обстрела

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники Украина
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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