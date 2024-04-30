Женщина погибла при обстреле села Козино в Курской области
В Курской области вновь было обстреляно село Козино, одна жительница погибла, другая с травмами попала в больницу, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.
В первый раз село попало под обстрел около полудня, тогда также пострадали два человека. Эти пострадавшие были доставлены в Курской областную клиническую больницу, рассказал губернатор.
Село Козино расположено близ границы с Украиной.
За 30 апреля несколько раз была обстреляна соседняя с Курской Белгородская область.
Минобороны России сообщило, что за час с 15:30 мск над двумя регионами были сбиты три украинских дрона, два из них на территории Курской области.
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