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Военная операция на Украине ,  
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Женщина погибла при обстреле села Козино в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Антон Подгайко / ТАСС
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

В Курской области вновь было обстреляно село Козино, одна жительница погибла, другая с травмами попала в больницу, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей», — написал он.

В первый раз село попало под обстрел около полудня, тогда также пострадали два человека. Эти пострадавшие были доставлены в Курской областную клиническую больницу, рассказал губернатор.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Село Козино расположено близ границы с Украиной.

За 30 апреля несколько раз была обстреляна соседняя с Курской Белгородская область.

Минобороны России сообщило, что за час с 15:30 мск над двумя регионами были сбиты три украинских дрона, два из них на территории Курской области.

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