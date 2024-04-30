На Крымском мосту временно перекрыли движение, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией. Причина не названа.

Около 2:10 движение на мосту возобновили. Он был перекрыт около 45 минут.

25 апреля командир чеченского спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов допустил, что Украина может использовать переданные ей США дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крымскому мосту.

Украина получила эти ракеты тайно и уже использовала их. В частности, Минобороны сообщало об уничтожении трех ATACMS над Черным морем 19 апреля.

В Пентагоне подтверждали, что цель передачи этих ракет Киеву — «оказать большее давление на Крым», сообщала The New York Times.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Вашингтон своими действиями «продолжает подливать масло в огонь», но это не повлияет на исход специальной военной операции.