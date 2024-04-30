 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Крымском мосту временно перекрыли движение

Сюжет
Военная операция на Украине

На Крымском мосту временно перекрыли движение, сообщается в телеграм-канале с оперативной информацией. Причина не названа.

Около 2:10 движение на мосту возобновили. Он был перекрыт около 45 минут.

25 апреля командир чеченского спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов допустил, что Украина может использовать переданные ей США дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Крымскому мосту.

Украина получила эти ракеты тайно и уже использовала их. В частности, Минобороны сообщало об уничтожении трех ATACMS над Черным морем 19 апреля.

Полянский ответил послу Литвы на фото Крымского моста с ракетой
Политика

В Пентагоне подтверждали, что цель передачи этих ракет Киеву — «оказать большее давление на Крым», сообщала The New York Times.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Вашингтон своими действиями «продолжает подливать масло в огонь», но это не повлияет на исход специальной военной операции.

Теги
Крымский мост Крым
Материалы по теме
Алаудинов заявил об угрозе ударов по Крымскому мосту ракетами ATACMS
Политика
Кремль ответил на угрозы Зеленского уничтожить Крымский мост
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 68 дронов над Кубанью и Крымом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В США зафиксировали рост числа пациентов с психическими заболеваниями Общество, 02:20
Такер Карлсон взял интервью у Александра Дугина Политика, 02:01
На Крымском мосту временно перекрыли движение Политика, 01:51
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 01:31
Хуситы заявили об атаке на два эсминца США в Красном море Политика, 01:25
В США вынесли приговор за передачу секретных данных «российскому агенту» Политика, 01:04
Полянский обвинил США в срыве работы делегата из России в комитете ГА ООН Политика, 00:44
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В ООН заявили о дискриминации цыган в Молдавии Общество, 00:31
Шольц прокомментировал демонстрацию в Гамбурге с призывом к халифату Политика, 00:09
«Динамо» победило «Зенит» и вернулось в чемпионскую гонку. Итоги тура РПЛ Спорт, 00:00
Белый дом сообщил о получении Украиной первых вооружений из нового пакета Политика, 29 апр, 23:47
Германия передала Украине 10 БМП Marder и снаряды для танков Leopard Политика, 29 апр, 23:15
Bloomberg узнал о рассмотрении США запрета на импорт российского урана Политика, 29 апр, 22:56
В Туле сняли застрявших на высоте пассажиров со сломавшейся карусели Общество, 29 апр, 22:39