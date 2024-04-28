 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Полянский ответил послу Литвы на фото Крымского моста с ракетой

Сюжет
Военная операция на Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на пост посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичуса о Крымском мосту и запущенной ракете.

27 апреля Линкявичус опубликовал на своей странице в соцсети X пост с тремя фотографиями: на первом фото изображен Крымский мост, на втором — запуск ракеты, на третьем — президент России Владимир Путин.

Под этими фото литовский посол оставил подпись: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время».

Захарова ответила на слова Сикорского о повреждении «Северного потока»
Политика
Фото:Валерий Шарифуллин/ТАСС

В ответ Полянский напомнил о посте главы МИД Польши Радослава Сикорского, который в сентябре 2022 года в своих соцсетях опубликовал фотографию с места аварии газопроводов «Северный поток» и сопроводил фото записью: «Спасибо, США».

«Похоже на то, что твит Радослава Сикорского по диверсии на «Северных потоках», который он трусливо удалил позднее, вдохновляет балтийских собачонок США. Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют о всех подобных ляпах», — написал зампостпреда России в ООН в X.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Дмитрий Полянский Литва посол Крымский мост
Материалы по теме
Алаудинов заявил об угрозе ударов по Крымскому мосту ракетами ATACMS
Политика
На Украине оценили возможность третьего удара по Крымскому мосту
Политика
Guardian узнала о подготовке Украины к третьей атаке на Крымский мост
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 98,72 (+0,01) Инвестиции, 26 апр, 16:31 Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 92,01 (-0,12) Инвестиции, 26 апр, 16:31
В Николаеве прогремели взрывы Политика, 04:51
Минпромторг предложил эксперимент по маркировке чипсов и соусов Общество, 04:37
WP узнала, что данные Зеленского о потерях могли быть специально занижены Политика, 04:34
На Поклонную гору в Москве привезли захваченный на Украине танк Leopard Политика, 03:56
Полянский ответил послу Литвы на фото Крымского моста с ракетой Политика, 03:44
В США больше 700 студентов задержали из-за пропалестинских протестов Политика, 03:36
Reuters узнал о споре в США по поводу соблюдения Израилем прав человека Политика, 02:53
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
«РИА Новости» узнало детали о 12-м фигуранте дела о теракте в «Крокусе» Общество, 02:53
Стал известен победитель 12 сезона шоу «Голос» Общество, 02:31
В ООН заявили о гибели в Газе большего числа детей, чем в мире за 4 года Политика, 01:55
В ДНР упразднят министерство информации Политика, 01:44
Участников «Коррозии металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде Общество, 01:17
Одна из крупнейших колониальных держав отказалась выплачивать репарации Политика, 01:17
В Брянской области сбили еще два украинских беспилотника Политика, 00:52