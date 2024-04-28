Полянский ответил послу Литвы на фото Крымского моста с ракетой

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил на пост посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичуса о Крымском мосту и запущенной ракете.

27 апреля Линкявичус опубликовал на своей странице в соцсети X пост с тремя фотографиями: на первом фото изображен Крымский мост, на втором — запуск ракеты, на третьем — президент России Владимир Путин.

Под этими фото литовский посол оставил подпись: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Керченском мосту, еще есть время».

В ответ Полянский напомнил о посте главы МИД Польши Радослава Сикорского, который в сентябре 2022 года в своих соцсетях опубликовал фотографию с места аварии газопроводов «Северный поток» и сопроводил фото записью: «Спасибо, США».

«Похоже на то, что твит Радослава Сикорского по диверсии на «Северных потоках», который он трусливо удалил позднее, вдохновляет балтийских собачонок США. Они неистово лают сейчас, но потом будут жалостно скулить, когда настанет судный день и они пожалеют о всех подобных ляпах», — написал зампостпреда России в ООН в X.