Алаудинов заявил об угрозе ударов по Крымскому мосту ракетами ATACMS

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Украинские военные могут попытаться нанести удар американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Крымскому мосту. Об этом заявил ТАСС командир чеченского спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов.

Генерал-майор отметил, что часть денег из пакета военной помощи, который США решили выделить Украине, пойдет на поставку ракет ATACMS. «Я так полагаю, что эти ракеты будут задействованы на то, чтобы совершать террористические акты на территории России, куда они будут доставать. Ну и вполне может быть, что попытаются нанести удар по Крымскому мосту», — допустил Алаудинов.

Он подчеркнул, что российские военные будут делать все для того, чтобы противостоять атакам ВСУ.

Крымский мост был атакован дважды — в октябре 2022 года и июле 2023 года. В первый раз мост взорвали с помощью начиненного взрывчаткой грузовика. Загорелись железнодорожные цистерны с топливом проезжающего поезда, обрушились два автомобильных пролета, погибли четыре человека. Во второй раз по мосту ударили два беспилотных катера, в результате один автомобильный пролет разрушился, другой пролет сместился, два человека погибли.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Крымский мост «не какая-нибудь маленькая логистическая дорога», его используют для доставки боеприпасов и «милитаризации Крыма». Российский президент Владимир Путин отверг факт эксплуатации моста «для военных перевозок» и называл произошедшее «бессмысленным с военной точки зрения преступлением».

Президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение Украине нового пакета военной помощи на общую сумму $60,64 млрд, 24 апреля. Документ, в частности, предусматривает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. В Пентагоне рассчитывают поставить Украине первые вооружения в течение нескольких дней.