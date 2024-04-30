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Такер Карлсон взял интервью у Александра Дугина

Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у философа Александра Дугина
Интервью с Дугиным длится около 20 минут. Карлсон, анонсируя разговор, отметил, что идеи философа «считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь». Дарья Дугина погибла в 2022-м при взрыве автомобиля
Александр Дугин
Александр Дугин (Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС)

Американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон опубликовал интервью с российским философом Александром Дугиным.

«По-видимому, его идеи считаются настолько опасными, что украинское правительство убило его дочь, а Amazon отказывается продавать его книги. Мы дадим вам возможность оценить их», — написал Карлсон в телеграм-канале.

Видеозапись интервью длится около 21 минуты. Под публикацией на сайте журналист разместил два подзаголовка-таймкода — «Саморазрушительное поведение Запада» и «Когда Россию стала рассматриваться как главный враг Америки?».

В соцсети X (ранее Twitter) Карлсон уточнил, что разговор с Дугиным был записан в Москве.

Ранее журналист взял интервью у президента Владимира Путина и основателя Telegram Павла Дурова.

Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
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Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение.

В 2009–2014 годах Дугин исполнял обязанности главы кафедры социологии международных отношений социологического факультета МГУ им. Ломоносова, в 2016–2017 годах был главным редактором телеканала «Царьград».

В августе 2022 года его дочь Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля. ФСБ назвала исполнительницей теракта гражданку Украины Наталью Вовк, которая после совершения преступления выехала в Эстонию.

Сам Дугин возлагал ответственность за произошедшее на украинские власти и говорил, что его дочь погибла «во имя нашей русской победы». В Киеве заявляли о непричастности к убийству.

Философ находится под санкциями США, ЕС и ряда других стран.

Такер Карлсон ранее взял интервью у президента России Владимира Путина и основателя Telegram Павла Дурова. Для беседы с Путиным журналист в феврале приезжал в Москву.

В октябре 2022 года на Fox News вышел выпуск программы «Вечер с Такером Карлсоном», в котором журналист обвинил Amazon и американские власти в запрете на продажу книг Дугина.

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София Земляных
Такер Карлсон Александр Дугин Дарья Дугина интервью США Россия
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